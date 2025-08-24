बिलासपुर: जिले में सरकंडा पुल पर एक युवती को राहगीरों ने खुदकुशी करने से बचा लिया. शनिवार रात युवती पुल के ऊपर चढ़ गई थी जिसे समय रहते राहगीरों की सूझबूझ से उसे उतारा गया. मामला सरकंडा थाना इलाके का है.

बातों में उलझाकर बचाई जान: लडकी पुल पर काफी देर तक खड़ी होकर नीचे नदी की तरफ देख रही थी. इस बीच आसपास मौजूद लोगों ने उसकी मंशा को भांपते हुए दूर से बातों ही बातों में उलझा लिया और धीरे-धीरे पास पहुंचकर पकड़ लिया.

थाने ले जाया गया: फिलहाल मामले की सूचना मिलने पर सरकंडा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को थाने ले गई. पूछताछ के दौरान वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी. युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रही है हालांकि जांच और काउंसिलिंग के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी.

सखी केंद्र भेजी गई: युवती तखतपुर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि उसे समझाइश देकर सुरक्षा की दृष्टि से सखी केंद्र भेजा गया है. आगे परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग कराई जाएगी और उचित देखभाल के बाद युवती को उनके सुपुर्द किया जाएगा.

मुझे जानकारी मिली है कि, बीती रात राहगीरों और डायल-112 और सरकंडा पुलिस की मदद से एक युवती की जान बचाई गई.उन राहगीरों और पुलिस की टीम की सूझबूझ की जितनी सराहना की जाए कम है.- एसएसपी रजनेश सिंह

टली अनहोनी: समय रहते राहगीरों की समझदारी से एक बड़ी अनहोनी टल गई. कहते हैं ना, जाको राखे सांइया मार सके न कोये.