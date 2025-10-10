ETV Bharat / state

वाराणसी में बिना परमिशन होर्डिंग-बैनर लगाया तो देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है, जानिए क्या है मामला

भविष्य का नेता बनकर कोई अपना चेहरा दिखाना चाहता है, तो कोई अपने रौब को गांठने के लिए मनचाहे तरीके से होर्डिग बैनर लगवाता है.

बिना परमिशन होर्डिंग-बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई.
बिना परमिशन होर्डिंग-बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 8:16 PM IST

वाराणसी : त्योहार के मौसम में नेताओं के पोस्टरों से हर गली-मोहल्ला पट जाता है. कार्यकर्ता अपने नेता और पार्टी के पोस्टर लगाकर लोगों के बधाई संदेश देने लगते हैं. हर तरफ जाने अनजाने चेहरे दिखते हैं. पोस्टर्स के जरिए हर नेता या कार्यकर्ता अपनी राजनीति चमकाता नजर आता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बिना परमिशन पोस्टर लगाने वालों को अब मोटा झटका लगने वाला है.

शहर को कर रहे गंदा : पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को बैनर होर्डिंग मुक्त बनाने के लिए बनारस नगर निगम ने एआई तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है. इस तकनीक के प्रयोग से अवैध होर्डिंग, बैनर लगाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही उनसे मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा. अब तक निगम के रडार पर 78 ऐसे लोग आ चुके हैं जो अवैध तरीके से अपना भौकाल मेंटेन करने के लिए होर्डिंग बैनर लगाकर शहर को गंदा कर रहे हैं. नगर निगम ने कुछ लोगों को 5 लाख रुपए तक का नोटिस भी भेज दिया है.

बिना परमिशन नहीं लगा सकते होर्डिंग-बैनर : वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 में यह साफ कहा गया है कि नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों को नहीं लगाया जा सकता है. नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवार, विद्युत पोलों, कियास्क पोलो, साईनेज, विज्ञापन-फलक या ढांचे पर कोई भी विज्ञापन न लगाया जाये, न प्रदर्शित किया जाये. लेकिन बहुत से लोग नगर निगम सीमा में बिना अनुमति होर्डिंग, कैन्टीलीवर, सनपैक, ग्लोसाइन लगा रहे हैं.

सात दिन का दिया गया समय : संदीप श्रीवास्तव ने कहा, ऐसे लोगों के लिए सात दिन का टाइम निर्धारित किया गया है. उन्हें स्पष्ट कहा गया है कि सात दिन के अंदर खुद अपना अवैध विज्ञापन हटा लें, नहीं तो नगर निगम प्रचार-प्रसार के माध्यमों को हटाते हुये केस दर्ज कराएगा. साथ ही मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा. जुर्माने की धनराशि विज्ञापन लगाए गए स्थान पर निर्धारित होती है, जो 10000 से 5 लाख तक हो सकती है.

78 लोग रडार पर : संदीप श्रीवास्तव का कहना है इसके लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शहर के अलग-अलग एरिया में जाकर सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन साइट्स पर लगने वाले ऐसे विज्ञापनों के निगरानी कर रही है. इसमें अब तक 78 लोगों को रडार पर रखा गया है.

क्या कहता है नियम :

  • बिना अनुमति किसी के घर की दीवार, गेट या छत पर होर्डिंग बैनर नहीं लगा सकते.
  • निगम सीमा क्षेत्र में विज्ञापन और खुद का प्रचार करने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है.
  • नगर निगम के विज्ञापन विभाग में निर्धारित जगह पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए आवेदन करना होता है.
  • निर्धारित धनराशि का भुगतान करने के बाद ही साइट पर अपना विज्ञापन लगा सकते हैं.
  • किसी भी बिजली के खंभे, शहर के एंट्री पॉइंट, यूनिपोल्स या फिर साइन बोर्ड जो रास्ता बताने वाले हैं उन पर किसी भी तरह का अवैध विज्ञापन लगाना दंडनीय अपराध है. इसमें एफआईआर होने के साथ ही लाखों रुपए के जमाने की धनराशि भी वसूली जा सकती है.

