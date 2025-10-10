ETV Bharat / state

वाराणसी में बिना परमिशन होर्डिंग-बैनर लगाया तो देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है, जानिए क्या है मामला

वाराणसी : त्योहार के मौसम में नेताओं के पोस्टरों से हर गली-मोहल्ला पट जाता है. कार्यकर्ता अपने नेता और पार्टी के पोस्टर लगाकर लोगों के बधाई संदेश देने लगते हैं. हर तरफ जाने अनजाने चेहरे दिखते हैं. पोस्टर्स के जरिए हर नेता या कार्यकर्ता अपनी राजनीति चमकाता नजर आता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बिना परमिशन पोस्टर लगाने वालों को अब मोटा झटका लगने वाला है.

शहर को कर रहे गंदा : पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को बैनर होर्डिंग मुक्त बनाने के लिए बनारस नगर निगम ने एआई तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है. इस तकनीक के प्रयोग से अवैध होर्डिंग, बैनर लगाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही उनसे मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा. अब तक निगम के रडार पर 78 ऐसे लोग आ चुके हैं जो अवैध तरीके से अपना भौकाल मेंटेन करने के लिए होर्डिंग बैनर लगाकर शहर को गंदा कर रहे हैं. नगर निगम ने कुछ लोगों को 5 लाख रुपए तक का नोटिस भी भेज दिया है.

बिना परमिशन नहीं लगा सकते होर्डिंग-बैनर : वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 में यह साफ कहा गया है कि नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों को नहीं लगाया जा सकता है. नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवार, विद्युत पोलों, कियास्क पोलो, साईनेज, विज्ञापन-फलक या ढांचे पर कोई भी विज्ञापन न लगाया जाये, न प्रदर्शित किया जाये. लेकिन बहुत से लोग नगर निगम सीमा में बिना अनुमति होर्डिंग, कैन्टीलीवर, सनपैक, ग्लोसाइन लगा रहे हैं.

सात दिन का दिया गया समय : संदीप श्रीवास्तव ने कहा, ऐसे लोगों के लिए सात दिन का टाइम निर्धारित किया गया है. उन्हें स्पष्ट कहा गया है कि सात दिन के अंदर खुद अपना अवैध विज्ञापन हटा लें, नहीं तो नगर निगम प्रचार-प्रसार के माध्यमों को हटाते हुये केस दर्ज कराएगा. साथ ही मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा. जुर्माने की धनराशि विज्ञापन लगाए गए स्थान पर निर्धारित होती है, जो 10000 से 5 लाख तक हो सकती है.