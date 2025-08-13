ETV Bharat / state

छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने का है प्लान? शिमला, मनाली, मैक्लोडगंज भूल जाओ, ये टूरिस्ट प्लेस हैं शानदार - HIMACHAL TOURIST PLACES

हिमाचल में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये किसी से कम नहीं हैं.

हिमाचल के अनछुए पर्यटन स्थल
हिमाचल के अनछुए पर्यटन स्थल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 3:44 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सावन के महीने में प्राकृतिक में निखार आया है. हर तरफ हरी-भरी वादियों नजर आ रही हैं. बारिश के चलते पहाड़ों पर झरने भी पूरे जोर से बह रहे हैं. 15 अगस्त को जहां स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक अवकाश है. वहीं, 16 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी मनाया जाएगा. 17 अगस्त को रविवार है, जिसके चलते तीन दिनों तक लोगों को भी सरकारी कार्यालय से अवकाश रहेगा. ऐसे में बाहरी राज्यों के सैलानी इन तीन दिनों तक हिमाचल के ऐसे पर्यटन स्थलों का दीदार कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ इस खुशनुमा पलों को भी कैमरे में कैद कर सकते हैं.

इसके अलावा सैलानियों के लिए बरसात के मौसम में हिमाचल पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में 20 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ताकि सैलानी हिमाचल आकर यहां के सुंदरता का मजा ले सके.

नारकंडा

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा जिला कुल्लू, जिला कांगड़ा, जिला मंडी सैलानियों की पसंदीदा जगह बने हुए हैं. ऐसे में प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो यहां पर सैलानी नारकंडा का भी रुख कर सकते हैं. शिमला जिला में हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में समुद्र तल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नारकंडा एक छोटा सा शहर है, जो सुरम्य सुंदरता, हिमालय पर्वतों के मनमोहक दृश्यों और हरे-भरे जंगलों से भरा है. ये भारत के सबसे पुराने स्की स्थलों में से एक है. जहां इसकी लहरदार ढलानें शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के स्कीयरों के लिए उपयुक्त हैं. पहाड़ों की ठंडी हवा और बर्फ से ढके दृश्य इसे शीतकालीन खेलों के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं. सर्दियों के मौसम में नारकंडा की ढलानों पर सैलानी जरूर स्कीइंग के रोमांच का आनंद लें.

हाटू पीक

नारकंडा में शिमला की सबसे ऊंची चोटियों में एक हाटू पीक स्थित है. हर-भरे देवदार के पेड़ों से घिरी ये जगह बेहद खूबसूरत है. यहां एक मंदिर भी है. इसके अलावा नारंकांड में सर्दियों में स्कीइंग का आनंद भी लिया जा सकता है. वहीं, उपमंडल रामपुर के तहत आने वाले सराहन में भी माता भीमा काली के दर्शन कर सकते हैं. सैलानी चंडीगढ़ से शिमला नारकंडा होते हुए रामपुर पहुंच सकते हैं और उसके आगे सराहन में जाकर प्राकृतिक नजारों का भी आनंद उठा सकते हैं. सराहन में माता भीमा काली का प्रसिद्ध मंदिर हैं और हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते है.

भीमाकाली मंदिर सराहन
भीमाकाली मंदिर सराहन (हिमाचल टूरिज्म)

नीरथ का सूर्य मंदिर

शिमला जिला के रामपुर से 18 किलोमीटर दूर नीरथ गांव में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है. ये उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है. मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा 3 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी है, जिसमें सूर्य को सप्त अश्वों पर सवार दिखाया गया है. मंदिरों में नृत्य मग्न गणेश, शिव-पार्वती और अन्य हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां जो प्राचीन और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. बाहरी दीवार पर बारह अवतार, लक्ष्मी नारायण, आठ भुजाओं वाले गणेश और ब्रह्मा की मूर्तियां स्थापित हैं. मध्य भाग में चारों ओर सूर्य की प्रतिमाएं और सिंह की प्रतिमाएं सिंह निर्मित हैं. सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग सातवीं शताब्दी के आसपास हुआ है.

सूर्य मंदिर नीरथ
सूर्य मंदिर नीरथ (हिमाचल टूरिज्म)

नग्गर एक ऐतिहासिक हिल स्टेशन

कुल्लू का नग्गर एक ऐतिहासिक हिल स्टेशन है. ये अपनी वास्तुकला, कला और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है. ये प्राचीन समय में कुल्लू की राजधानी रहा है. यहां बना नग्गर कैसल महल आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है. इसे अब होटल में बदल दिया गया है. इसके अलावा, नग्गर में कई मंदिर और कला दीर्घाएं भी हैं जो इस गांव की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दर्शाती हैं. साथ ही ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोग चंद्रखानी पास या मलाणा के खूबसूरत गांव को एक्‍सप्‍लोर कर सकते हैं. नग्गर हिल स्टेशन आध्यात्मिक स्थलों और कई साल पुराने मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं. गौरी शंकर मंदिर और जगती पट्ट मंदिर का यहां धार्मिक महत्व है. यहां नदी किनारे ध्यान या योग भी कर सकते हैं.

नग्गर कैसल
नग्गर कैसल (ETV Bharat)

हिड़िंबा माता मंदिर

पर्यटन नगरी मनाली में स्थित माता हिडिंबा का मंदिर मनाली के दर्शनीय स्थलों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हिडिम्बा मंदिर भीम की पत्नी हिडिम्बा को समर्पित है. यह बाकि मंदिरों की तुलना में एकदम भिन्न है. इसका प्रवेश द्वार लकड़ी से बना है और इसकी छत एक छतरी के आकार की है. ये पैगोड़ा शैली में बना है. इसके अलावा मनाली गांव में मनु ऋषि का मंदिर मनु ऋषि से जुड़ा है. मान्यता है कि पृथ्वी पर जब प्रलय आई थी तो मनु महाराज की नाव मनाली आकर रुकी थी.यहां हर तरफ शांति का माहौल और चारों तरफ देवदार के लंबे-लंबे पेड़ों से ढकी वादियां इन मंदिरों को बेहद खूबसूरत बनाती हैं.

कुल्लू का हिड़िंबा माता मंदिर
कुल्लू का हिड़िंबा माता मंदिर (ETV Bharat)

सोलंगनाला

मनाली शहर में आकर सबसे पहले आप सोलंग घूमने का आनंद उठा सकते हैं. यह पर्यटन स्थल साहसिक खेलों का हब है. यहां आकर सैलानी पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी, रोपवे, माउंटेन बाइक, स्नो स्कूटर जैसी गतिविधि का आनंद उठा सकते हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया था. सोलंग घाटी मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर ही है और यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.

सोलंगनाला में ले सकते हैं सहासिक पर्यटन का मजा
सोलंगनाला में ले सकते हैं सहासिक पर्यटन का मजा (ETV Bharat)

बरोट वैली

मंडी जिला में बरोट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. मंडी से करीब 80 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों से घिरा बरोट नेचर और एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक सुंदर स्थल है. यहां पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती के बीच ट्रैकिंग से लेकर फिशिंग, कैंपिंग, रेंप्लिंग का मजा ले सकते हैं.

बरोट वैली
बरोट वैली (ETV Bharat)

कल्पा

किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कल्पा है. अपने देवदार के जंगलों के लिए कल्पा जाना जाता है. कई मंदिर और दर्शनीय स्थल कल्पा गांव के आसपास मौजूद हैं. कैलाश शिवलिंग भी यहां से देखा जा सकता है. चंडिका देवी का मंदिर भी कल्पा से 11 किमी की दूरी पर है.

कल्पा
कल्पा (ETV Bharat)

नड्डी गांव

धर्मशाला का नड्डी गांव धौलाधार पर्वत श्रृंखला के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है. ये गांव धर्मशाला से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और ट्रैकिंग के साथ लंबी पैदल यात्रा के लिए एक शानदार जगह है. इसके अलावा यहां पर त्रियुंड ट्रैकिंग मार्ग बेहद ही फेमस है. त्रियुंड पहुंचकर आप हिमालय के ऊंचे पहाड़ों को निहार सकते हैं. इससे दिल, दिमाग में शांति का अनुभव होता है.

करेरी झील
करेरी झील (सोशल मीडिया)

करेरी लेक

यह झील धर्मशाला से 13 किलोमीटर दूर 3,048 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है. यह हरे-भरे घास के मैदानों, देवदार के पेड़ों और ओक के पेड़ों से घिरी हुई है. मौसम साफ रहने पर यहां तक पहुंचने के लिए ट्रैंकिंग की जा सकती हैं. करेरी लेक पर आप परिवार संग पिकनिक मना सकते हैं और कैंपिंग का आनंद भी ले सकते हैं. सर्दियों में यहां अच्छी खासी बर्फ भी गिरती है.

