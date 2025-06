ETV Bharat / state

योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने से बदल जाएगी किस्मत, शारीरिक रोग होंगे दूर, जानें व्रत और पूजा का विधान - YOGINI EKADASHI 2025

Yogini Ekadashi 2025 ( Etv Bharat )

Published : June 16, 2025

करनाल: हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है. एक साल में 24 एकादशी आती है. सभी का अपने आप में विशेष महत्व होता है. इस समय हिंदू वर्ष का आषाढ़ महीना चल रहा है और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस एकादशी का व्रत करने से 80 हजार ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समान पुण्य मिलता है. इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना भी की जाती है, जिस घर में सुख समृद्धि आती है. कब है योगिनी एकादशी: पंडित पवन शर्मा ने बताया कि आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है. जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है. इस बार लोगों में योगिनी एकादशी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार योगिनी एकादशी का आरंभ 21 जून को सुबह 7:18 से होगा. जबकि इसका समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा. इसलिए इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. इसलिए इसके व्रत का पारण का समय 22 जून को दोपहर 1:47 से शुरू होकर शाम के 4:35 तक किया जाएगा. बता दें कि एकादशी का व्रत द्वादशी में खोला जाता है. इसलिए जब द्वादशी शुरू होगी, तो एकादशी का व्रत 4.35 पर खोला जाएगा. व्रत का विधि विधान: पंडित ने बताया कि योगिनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें. उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. फिर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उनके आगे देसी घी का दीपक लगाएं. पूजा करने के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग के फल-फूल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें. इसके उपरांत जो जातक व्रत रखना चाहते हैं, दिन में विष्णु पुराण और एकादशी की कथा का पाठ करें. शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद उनको प्रसाद का भोग लगाएं. शाम के समय गरीब जरूरतमंद ब्राह्मण और गाय को भोजन दें. अगले दिन व्रत पारण समय के अनुसार करें. एकादशी का व्रत निर्जला व्रत होता है, इस चीज का खास ध्यान रखें. योगिनी एकादशी का महत्व: पंडित जी ने बताया कि योगिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है. इस एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88000 ब्राह्मण को भोजन करने जितना फल की प्राप्ति होती है. इस एकादशी पर पूजा अर्चना करने से शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं. इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है.

