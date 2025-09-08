सीएम से महिला बोली- राशन लेने जाने पर डीलर करता है अभद्रता, फिर योगी ने लिया ये एक्शन
जनता दर्शन में प्रदेश भर से पहुंचे पीड़ितों की समस्याओं से मुखातिब हुए सीएम योगी, बच्चों को दुलारा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 12:14 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए 50 से अधिक पीड़ितों की शिकायतें सुनीं और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. जनता दर्शन में सहारनपुर से आई एक महिला ने बताया कि उसके पास राशन कॉर्ड नहीं है. जब वह राशन लेने गई तो डीलर ने अभद्रता की. इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. सीएम योगी ने कहा कि हर जनसेवक आमजन से व्यवहार ठीक रखे. किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा.
जमीन विवाद से जुड़े आए मामले: सोमवार को 'जनता दर्शन' में सर्वाधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े आए. प्रयागराज से आए सीआरपीएफ के जवान ने भी जमीन से जुड़े मामले को लेकर सीएम के समक्ष अपनी बात रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को इस प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया. शामली से भी एक महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंची. बताया कि उसके पति असम में तैनात हैं. प्रयागराज में जमीन ली है, लेकिन कब्जा लेने में परेशानी आ रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया.
हर पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार: 'जनता दर्शन' में आईं मंजू देवी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मंजू ने आर्थिक सहायता शासन से दिलाने की मांग की. इस पर सीएम ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद मरीज को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है. आप भी अस्पताल से एस्टिमेट बनवाकर भिजवाएं. आपके इलाज में खर्च की चिंता सरकार करेगी.
गाजीपुर से आए दिव्यांग को सीएम ने दी इलेक्ट्रॉनिक वॉकिंग स्टिक: सीएम के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने वालों में दिव्यांग भी रहे. गाजीपुर से दिव्यांग उधम यादव ने पेंशन बढ़ाने, आयुष्मान कॉर्ड, हैंडपंप व आवास दिलाने को लेकर सीएम को प्रार्थना पत्र दिया. सीएम ने तत्काल उनकी समस्या के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अफसरों को निर्देश दिया. सीएम ने उधम यादव को इलेक्ट्रॉनिक वॉकिंग स्टिक भी प्रदान की.
बच्चों को दी चॉकलेट, पढ़ाई के बारे में पूछा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में अभिभावकों के साथ आए बच्चों को दुलारा-पुचकारा. नन्हे-मुन्नों के सिर पर हाथ फेर अपनत्व का अहसास कराया. कुछ बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली. सीएम योगी ने चॉकलेट-टॉफी दी और पढ़-लिखकर बच्चों को उज्ज्वल भविष्य बनाने का आशीर्वाद दिया.
