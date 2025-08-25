ETV Bharat / state

शुभांशु शुक्ला के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी योगी सरकार, ग्रुप कैप्टन बोले- लोग नासा की नहीं, इसरो की बात करेंगे - SHUBHANSHU SHUKLA IN LUCKNOW

यूपी लोक भवन में सीएम योगी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अभिवादन किया. कहा- शुभांशु ने देश का मान बढ़ाया.

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सीएम योगी ने किया सम्मानित.
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सीएम योगी ने किया सम्मानित.
Published : August 25, 2025 at 7:25 PM IST

लखनऊ : ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का सोमवार को लोक भवन में अभिनंदन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया. सीएम योगी ने कहा कि अब अंतरिक्ष विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. यह घोषणा न केवल शुभांशु के योगदान को सम्मानित करती है, बल्कि युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरित करने का भी संदेश देती है. सीएम योगी ने कहा कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि से देश का सम्मान बढ़ा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है.

सीएम योगी ने कहा, चार दशकों बाद ऐसा अवसर आया है, जब भारत का कोई नागरिक अंतरिक्ष यात्रा पर गया. शुभांशु का लखनऊ आगमन हमें गौरवान्वित करता है. सुबह चार बजे बारिश के बावजूद लखनऊवासियों ने शुभांशु का भव्य स्वागत किया. योगी ने शुभांशु के पिता का जिक्र करते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का विषय है. यह समारोह न केवल शुभांशु शुक्ला के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ते कदम और युवाओं में इसके प्रति बढ़ते उत्साह का भी जश्न था.

शुभांशु बोले- लखनऊ में मुस्कुराने का असली अर्थ आज समझा : समारोह में शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने आज दो हजार सेल्फी ली है. लखनऊ में मुस्कुराने का असली अर्थ आज समझ आया. उन्होंने बताया कि भारत लौटने के बाद दिल्ली में लोगों में अंतरिक्ष के प्रति जो उत्साह और उमंग देखा, वह अभूतपूर्व था. शुभांशु ने गर्व से कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में लोग नासा की नहीं, इसरो की बात करेंगे. उन्होंने इसरो के माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह भारत के लिए अंतरिक्ष मिशनों के नए दरवाजे खोलने वाला कदम है.

मंच पर शुभांशु शुक्ला से चर्चा करते सीएम योगी.
मंच पर शुभांशु शुक्ला से चर्चा करते सीएम योगी.

अंतरिक्ष में कई चुनौतियां : शुभांशु ने बच्चों के सवालों का जिक्र करते हुए कहा, हर बच्चा पूछता है कि हम अंतरिक्ष यात्री कैसे बन सकते हैं. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि बच्चे अब यह सवाल पूछ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में कई चुनौतियां होती हैं, जैसे वहां जीवन को बनाए रखना, लेकिन भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. गगनयान मिशन के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा, जो इस तरह का मिशन लॉन्च करेगा.

भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे : उन्होंने उत्साह के साथ कहा, हम गगनयान के बाद भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे और चंद्रमा पर भी जाएंगे. आप सब इसके लिए तैयार रहें. इसरो कभी नासा से भी आगे निकलेगा. शुभांशु ने कहा, यह मिशन खत्म नहीं हुआ, यह तो हमारी शुरुआत है. लखनऊ से शुरू हुई यह यात्रा भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

इसरो के चेयरमैन बोले- शुभांशु सो रहे थे, मैं टेंशन में था : इसरो के चेयरमैन वी. नारायण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और कहा कि वह उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने अंतरिक्ष मिशनों में हर संभव सहायता प्रदान की. नारायण ने मजाकिया अंदाज में कहा, शुभांशु अंतरिक्ष में आराम से सो रहे थे, जबकि मुझे तनाव हो रहा था. उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था और इसरो को सलाम किया.

सम्मान कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, फिल्म युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव और अन्य लोग मौजूद रहे.

