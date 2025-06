ETV Bharat / state

योगी सरकार ने प्रदेश में एक ही दिन में आबादी से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प लिया - MORE SAPLING THAN POPULATION IN UP

वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो जारी ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 28, 2025 at 10:54 PM IST 2 Min Read

लखनऊः जुलाई महीने के शुरुआत में ही एक ही दिन में प्रदेश की आबादी से ज्यादा पौधे रोपे जाएंगे. वन महोत्सव की तैयारी के संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की. इसमें उन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. इस अभियान को प्रदेश व्यापी जन आंदोलन के रूप में करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया. सभी विद्यालयों में पौधारोपण कराया जाए: सीएम योगी (Photo Credit- ETV Bharat) समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो जारी करते हुए कहा कि एक पर मां के नाम थीम पर आधारित इस पौधारोपण अभियान में हमारा सामूहिक प्रयास प्रदेश को हीटवेव में और ग्रीनवेव की बर्फ ले जाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना गंभीर पौधा रोपण है, उतना ही गंभीरता से पौधे की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच में प्रदेश में 204.92 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं. देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2023 के बीच में यूपी के हरित क्षेत्र में तीन लाख एकड़ से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव की अवधि में जन्म लेने वाले सभी नवजात को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जाए. कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए (Photo Credit- ETV Bharat) इसके लिए पैदा होने वाले शिशु के अभिभावकों को एक पौधा भी भेंट किया जाए या कार्य पर्यावरण चिंतन और व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने का अभिनव प्रयोग होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है. यह संख्या यूपी की कुल आबादी से ज्यादा है. मुख्यमंत्री ने अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं. कहा कि पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए. इसके लिए विद्यालय, अस्पतालों और गौशालयों में पौधारोपण किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत लाभान्वित सभी विद्यालयों में पौधारोपण कराया जाए. वन महोत्सव की अवधि में जन्म लेने वाले सभी नवजात को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा (Photo Credit- ETV Bharat) सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में सहजन सहित छायादार पेड़ लगाया जाएं, ताकि इन संस्थानों में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को भविष्य में इसका लाभ मिल सके. साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों के परिसर में भी इन्हीं जैसे घने पेड़ों का पौधा रोपण कराया जाए ताकि औद्योगिक वातावरण अधिक हरित और स्वास्थ्य बन सके.



