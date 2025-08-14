मेरठः पश्चिमी यूपी में यूं तो बड़े पैमाने पर किसान गन्ने की खेती कर अपनी आजीविका चलाते हैं. लेकिन आज हम आपको दो ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे अन्नदाता अपनी आय आसानी से गन्ने से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं. इस फसल के पौधे भी आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगे. हम बात कर रहे हैं किसानों के कमाई के लिए उपयोगी स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती की.



स्ट्रॉबेरी जो कि लोगों को न सिर्फ लुभाती है बल्कि खूब पसंद भी की जाती है. इस फ़सल को लगाने का सही समय सितंबर है. इस बार पहली बार यूपी में उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराने का प्लान है. ड्रैगन फ़्रूट की खेती भी किसान की आर्थिक स्थिति को मज़बूत कर सकती है.



उद्यान विभाग किसानों को देगा पौधेः मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार बताते हैं कि उद्यान विभाग ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत इस बार योजनाओं में एक बदलाव किया है. पहले जो किसान स्ट्रोबेरी की या ड्रैगन फ्रूट की खेती करते थे, उन्हें दूसरे प्रदेशों से खोजकर पौधे लाने पड़ते थे. जिससे उन्हें तैयार पौध महंगी भी मिलती थी, कई बार उसकी जो वैरायटी वे लाते हैं, उसकी भी गुणवत्ता का भरोसा नहीं किया जा सकता था. इस बार शासन के निर्देश पर उद्यान विभाग ने निर्णय लिया है कि किसानों को ये पौध खरीदकर देगा.

एक लाख रुपये मिलेगी सब्सिसिडीः जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि पहले किसानों को अगर ये दोनों ही फ़सल उगानी होती थीं तो तो हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से लाते थे. इस बार सरकार ने कुछ कम्पनियों को चिन्हित किया है, जो कि किसानों को उनके घर पर और खेत में ही पौधे उपलब्ध कराएंगी. जो भी किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाह रहे हैं, वह उद्यान विभाग की इस खास स्कीम का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए एक हेक्टेयर तक एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है. तो ऐसे इच्छुक किसानों को सरकार पौधे उपलब्ध कराएगी. जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार ड्रैगन फ़्रूट की भी खेती जो किसान करना चाहते हैं, तो उन्हें भी सरकार पौधे उपलब्ध कराएगी. इस फसल पर सब्सिडी प्रति हेक्टेयर 1 लाख 65 हजार रूपये है.

जानिए कितनी होती है कमाईः जिला उद्यान अधिकारी का कहना है कि स्ट्रॉबेरी की बहुत ही फायदेमंद खेती है. 4 से 5 महीने में तैयार होने वाली स्ट्राबेरी की खेती में एक हेक्टेयर पर काम से कम 3 लाख की लागत आती है, जिसमें से अनुदान के तौर पर 1 लाख रुपये सरकार किस को दे रही है. किसान आसानी से एक हेक्टेयर में 8 से 9 लख रुपये का कमा सहता है. इसी प्रकार ड्रैगन फ्रूट भी बेहद ही मुनाफे की फसल है. इसमें क्योंकि खेत में पिलर खड़े करने होते हैं. ऐसे में किसानों को लगभग 6 लाख रुपये 50 हजार रुपये का खर्च आता है. इस फ़सल को लगाने के लिए सरकार की तरफ से पहले साल में प्रति हेक्टेयर 1 लाख 62 हजार रुपये की सब्सिडी है. इसी प्रकार दूसरे साल भी रख रखाव के लिए 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. ड्रैगन फ्रूट की अगर शुद्ध आमदनी की बात करें तो 1 साल में किसान 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं. खास बात ये है कि इन दोनों फसलों को लेकर लोग रुझान भी दिखा रहे हैं.

कैसे मिलेगा अनुदान?

बता दें कि स्ट्राबेरी और ड्रैगन की खेती करने पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा. आवेदन के लिए आधार कार्ड, खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है. रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. कृषि अधिकारियों द्वारा खेत का निरीक्षण करने और पौधों की स्थिति की जांच के बाद ही दो किस्तों में अनुदान जारी होता है. पहली किस्त पौधरोपण के समय मिलेगी, जबकि दूसरी अगले वर्ष तभी जारी होगी जब 80 फीसदी पौधे जीवित पाए जाएंगे.

