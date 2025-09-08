ETV Bharat / state

यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव; योगी सरकार ने 28 IPS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, देखें सूची

ट्रांसफर आदेश देर शाम को हुआ जारी

आईपीएस ट्रांसफर.
आईपीएस ट्रांसफर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 8:20 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 8:54 PM IST

लखनऊः योगी सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है. यूपी पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का आदेश सोमवार देर शाम को जारी किया गया है. ट्रांसफर सूची में 28 आईपीएस अफसरों का नाम है. प्रशासन की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार, मुरादाबाद स्थित बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी के एडीजी राजीव सबरवाल को पर प्रोन्नत होने के बाद डीजी प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण बनाया गया है. पुलिस अकादमी का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा. वहीं मुरादाबाद पीटीएस के एडीजी ए. सतीश गणेश को एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी मिली है.

सीआईडी के आईजी का जीआरपी में तबादला
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर चुके एडीजी यातायात के. सत्यनारायण को भ्रष्टाचार निवारण संगठन भेजा गया है. सीआईडी में आईजी राजेश डी. मोदक राव का जीआरपी में ट्रांसफर किया गया है. आईजी यातायात सुभाष चंद्र दुबे को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, पुलिस मुख्यालय में डीआईजी अनीस अहमद अंसारी को पीएसी मुख्यालय, डीआईजी नियम एवं ग्रंथ देवरंजन वर्मा को डीआईजी स्थापना, कानपुर नगर में एसपी एलआईयू डॉ. मीनाक्षी कात्यायन को 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी का सेनानायक बनाया गया है.

पुलिस मुख्यालय में एसपी को सहरानपुर भेजा गया
इसी तरह फतेहपुर स्थित 12वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक सर्वानंद सिंह यादव को एसपी एसएसएफ मुख्यालय, वाराणसी की 34वीं वाहिनी में तैनात पंकज कुमार पांडेय को इंटेलिजेंस मुख्यालय में एसपी, पुलिस मुख्यालय में एसपी क्राइम डॉ. महेंद्र पाल सिंह को सहारनपुर स्थित 5वीं वाहिनी एसएसएफ का सेनानायक, इंटेलिजेंस मुख्यालय में एसपी शुभम पटेल को तकनीकी सेवा शाखा, पुलिस मुख्यालय में एसपी कानून-व्यवस्था मनोज कुमार अवस्थी को फतेहपुर में 12वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक की जिम्मेदारी दी गई है.

ट्रांसफर लिस्ट.
ट्रांसफर लिस्ट. (UP Government)

एएसपी रोहन झा की साइबर क्राइम मुख्यालय में नई तैनाती
गोरखपुर में एसपी एलआईयू अशोक कुमार को उप्र पावर कारपोरेशन, प्रतीक्षारत चल रहे चंद्रकांत मीना को कानपुर नगर का एसपी एलआईयू, डीजीपी मुख्यालय में एएसपी रोहन झा को साइबर क्राइम मुख्यालय, गोरखपुर स्थित 26वीं वाहिनी पीएसी की प्रभारी सेनानायक निहारिका शर्मा को सेनानायक, बिजनौर में एएसपी संजीव कुमार बाजपेई को 43वीं वाहिनी पीएसी एटा का सेनानायक, पीटीएस गोरखपुर में प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल कुमार प्रथम को प्रधानाचार्य, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एएसपी बृजेश कुमार गौतम को पुलिस मुख्यालय में एसपी क्राइम, बस्ती में एएसपी ओमप्रकाश सिंह प्रथम को पुलिस मुख्यालय में एसपी लॉजिस्टिक्स और मिर्जापुर में एएसपी ओमप्रकाश सिंह द्वितीय को पुलिस मुख्यालय में एसपी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है.

प्रतापगढ़ के एएसपी संजय राय भेजे गए अयोध्या
सीतापुर स्थित सेंट्रल रिजर्व में एएसपी अजीजुल हक को पुलिस मुख्यालय में एसपी, बिजनौर में एएसपी विनय कुमार सिंह को एटीएस की स्पॉट टीम का एसपी, आजमगढ़ 20वीं वाहिनी पीएसी के उपसेनानायक अशोक कुमार को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में एसपी, प्रतापगढ़ में एएसपी संजय राय को अयोध्या का एसपी एलआईयू, गाजियाबाद कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त आनंद कुमार द्वितीय को बरेली का एसपी एलआईयू और गोरखपुर में एएसपी संजय कुमार द्वितीय को एसपी के पद पर नई तैनाती दी गई है.

Last Updated : September 8, 2025 at 8:54 PM IST

