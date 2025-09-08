ETV Bharat / state

यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव; योगी सरकार ने 28 IPS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, देखें सूची

लखनऊः योगी सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है. यूपी पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का आदेश सोमवार देर शाम को जारी किया गया है. ट्रांसफर सूची में 28 आईपीएस अफसरों का नाम है. प्रशासन की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार, मुरादाबाद स्थित बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी के एडीजी राजीव सबरवाल को पर प्रोन्नत होने के बाद डीजी प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण बनाया गया है. पुलिस अकादमी का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा. वहीं मुरादाबाद पीटीएस के एडीजी ए. सतीश गणेश को एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी मिली है. सीआईडी के आईजी का जीआरपी में तबादला

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर चुके एडीजी यातायात के. सत्यनारायण को भ्रष्टाचार निवारण संगठन भेजा गया है. सीआईडी में आईजी राजेश डी. मोदक राव का जीआरपी में ट्रांसफर किया गया है. आईजी यातायात सुभाष चंद्र दुबे को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, पुलिस मुख्यालय में डीआईजी अनीस अहमद अंसारी को पीएसी मुख्यालय, डीआईजी नियम एवं ग्रंथ देवरंजन वर्मा को डीआईजी स्थापना, कानपुर नगर में एसपी एलआईयू डॉ. मीनाक्षी कात्यायन को 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी का सेनानायक बनाया गया है. पुलिस मुख्यालय में एसपी को सहरानपुर भेजा गया

इसी तरह फतेहपुर स्थित 12वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक सर्वानंद सिंह यादव को एसपी एसएसएफ मुख्यालय, वाराणसी की 34वीं वाहिनी में तैनात पंकज कुमार पांडेय को इंटेलिजेंस मुख्यालय में एसपी, पुलिस मुख्यालय में एसपी क्राइम डॉ. महेंद्र पाल सिंह को सहारनपुर स्थित 5वीं वाहिनी एसएसएफ का सेनानायक, इंटेलिजेंस मुख्यालय में एसपी शुभम पटेल को तकनीकी सेवा शाखा, पुलिस मुख्यालय में एसपी कानून-व्यवस्था मनोज कुमार अवस्थी को फतेहपुर में 12वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक की जिम्मेदारी दी गई है.

