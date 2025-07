ETV Bharat / state

यूपी के दो बड़े IAS अफसरों का प्रमोशन, योगी सरकार ने बढ़ाया कद, अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे - UP IAS

यूपी के 2 आईएएस का प्रमोशन. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 25, 2025 at 11:47 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 11:54 AM IST 2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 बैच के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों आलोक कुमार (द्वितीय) और वीना कुमारी मीना को अपर मुख्य सचिव (ACS) के पद पर पदोन्नति दी गई है. इस संबंध में गुरुवार को विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की बैठक में सहमति बनी, जिसके बाद औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए. यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, इसमें प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज भी मौजूद थे.





दोनों अफसर बेहद अनुभवीः आलोक कुमार और वीना कुमारी मीना 1993 बैच के अनुभवी अधिकारी हैं. दोनों ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं. आलोक कुमार ने कई विभागों में अपनी कार्यकुशलता साबित की है, वहीं वीना कुमारी मीना वर्तमान में प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग, गन्ना विकास और आबकारी विभाग के रूप में कार्यरत हैं. हाल ही में उन्हें आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया था. इस पदोन्नति के बाद दोनों अधिकारियों को अब अपर मुख्य सचिव का पदनाम दिया गया है. अब उन्हें 2,25,000 रुपये का वेतनमान प्राप्त होगा. पहले भी कई अफसरों का हुआ प्रमोशनः पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में कई IAS अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति देखने को मिली हैं. उदाहरण के लिए जुलाई 2024 में 1991 और 1992 बैच के पांच IAS अधिकारियों को ACS के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिसमें एल. वेंकटेश्वर लू, बाबू लाल मीना, राजेश कुमार सिंह, नरेंद्र भूषण और अनुराग श्रीवास्तव शामिल थे. इसके अलावा, जनवरी 2025 में 46 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 बैच के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों आलोक कुमार (द्वितीय) और वीना कुमारी मीना को अपर मुख्य सचिव (ACS) के पद पर पदोन्नति दी गई है. इस संबंध में गुरुवार को विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की बैठक में सहमति बनी, जिसके बाद औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए. यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, इसमें प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज भी मौजूद थे.





दोनों अफसर बेहद अनुभवीः आलोक कुमार और वीना कुमारी मीना 1993 बैच के अनुभवी अधिकारी हैं. दोनों ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं. आलोक कुमार ने कई विभागों में अपनी कार्यकुशलता साबित की है, वहीं वीना कुमारी मीना वर्तमान में प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग, गन्ना विकास और आबकारी विभाग के रूप में कार्यरत हैं. हाल ही में उन्हें आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया था. इस पदोन्नति के बाद दोनों अधिकारियों को अब अपर मुख्य सचिव का पदनाम दिया गया है. अब उन्हें 2,25,000 रुपये का वेतनमान प्राप्त होगा. पहले भी कई अफसरों का हुआ प्रमोशनः पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में कई IAS अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति देखने को मिली हैं. उदाहरण के लिए जुलाई 2024 में 1991 और 1992 बैच के पांच IAS अधिकारियों को ACS के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिसमें एल. वेंकटेश्वर लू, बाबू लाल मीना, राजेश कुमार सिंह, नरेंद्र भूषण और अनुराग श्रीवास्तव शामिल थे. इसके अलावा, जनवरी 2025 में 46 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. योगी सरकार ने जारी किया आदेश. (up government promotion order.) उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह पदोन्नति उत्तर प्रदेश प्रशासन में उच्च स्तरीय नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है. सरकार का यह निर्णय न केवल अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि प्रशासनिक कार्यकुशलता को और बेहतर करने में भी मदद करेगा. दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं.





ये भी पढ़ेंः फतेहपुर की SDM अर्चना अग्निहोत्री निलंबित; दिव्यांग का घर गिरा दिया था, योगी सरकार ने लिया एक्शन

Last Updated : July 25, 2025 at 11:54 AM IST