यूपी के पिछड़े जिलों की हकीकत जानने पहुंचे अधिकारी; 30 मई से 1 जून तक चलेगा विशेष अभियान - UTTAR PRADESH NEWS

सीएम योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 2:27 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:39 PM IST 3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 108 ब्लॉकों में योजनाओं की हकीकत जानने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इन पिछड़े इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने और वहां चल रही योजनाओं का असर देखने के लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है. ये अधिकारी 30 मई से 1 जून तक तीन दिन के दौरे पर इन विकास खंडों में जाएंगे. गांव-गांव पहुंचकर वास्तविक सच्चाई को परखेंगे. इस अभियान मकसद यह जांचना है, कि सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी कारगर हैं. क्या लोगों को इनका लाभ मिल रहा है? क्या सुविधाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं? अभियान से पहले 28 मई को लखनऊ के योजना भवन में नोडल अधिकारियों के लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा. इसमें उन्हें विकास खंडों की प्रगति पर नजर रखने, आंकड़ों को समझने, डिजिटल डैशबोर्ड के इस्तेमाल और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी. यह प्रशिक्षण उन्हें जमीनी सच्चाई को परखने और सटीक रिपोर्टिंग के लिए तैयार करेगा. जिले के अधिकारियों के साथ होगी बैठक: दौरे पर नोडल अधिकारी जिला अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम से जुड़े युवाओं की रिपोर्ट पर भी गौर करेंगे. साथ ही, योजनाओं के लिए दी गई प्रोत्साहन राशि से हुए कार्यों की गहन जांच होगी. प्रदेश के 108 ब्लॉकों में पहुंचेंगे अधिकारी: अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्राम सचिवालयों का दौरा करेंगे. वहां की सुविधाओं और संसाधनों की स्थिति देखेंगे. मुख्यमंत्री योगी ने मई 2022 में इन 108 आकांक्षी विकास खंडों को चिन्हित किया था. ये खंड 42 जिलों में हैं, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे 50 संकेतकों पर काम हो रहा है. इन क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं.

सरकार सीधे लेती है फीडबैक: खास बात यह है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं को इन इलाकों में भेजा गया है. ये युवा वहां रहकर योजनाओं की प्रगति पर नजर रखते हैं और सरकार को सीधे जमीनी फीडबैक देते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह मॉडल अब देश भर में चर्चा में है. नीति आयोग ने इसकी तारीफ की और जनवरी 2023 से पूरे देश में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम शुरू किया. इसमें देश के 500 विकास खंडों को चुना गया, जिनमें यूपी के 68 खंड शामिल हैं. इन खंडों का प्रदर्शन डेल्टा रैंकिंग में शानदार रहा है. मुख्यमंत्री योगी का लक्ष्य है कि कोई भी क्षेत्र विकास से पीछे न रहे. यह अभियान न केवल योजनाओं की गुणवत्ता जांचेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि हर परिवार तक विकास का लाभ पहुंचे. यह पहल यूपी के विकास को नई दिशा दे रही है. यह भी पढ़ें: यूपी पर 5 दिन भारी, 30 जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट; बिजली गिरने की संभावना, 40 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

