यूपी के पशुपालकों को खटाखट ऐसे मिलेगा स्कीम का लाभ, मिलने जा रही ये सुविधा

नन्दबाबा दुग्ध मिशन का इण्डियन बैंक के साथ हुआ एमओयू, मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी जानकारी.

yogi government going make portal provide benefits scheme up cattle farmers.
नन्दबाबा दुग्ध मिशन का इण्डियन बैंक के साथ हुआ एमओयू. (dairy development minister media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:59 AM IST

लखनऊ: यूपी के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है. नन्दबाबा दुग्ध मिशन पोर्टल को तैयार करने और उसके संचालन के लिए नन्दबाबा दुग्ध मिशन और इण्डियन बैंक के बीच एमओयू साइन हुआ है. समझौता ज्ञापन दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग एवं मिशन निदेशक, नन्दबाबा दुग्ध मिशन राकेश कुमार मिश्र और इण्डियन बैंक के जोनल मैनेजर पंकज कुमार सिंह ने किया है.

योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन होंगेः इस दौरान दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि नन्दबाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल तैयार होने से मिशन की विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने में आसानी होगी. प्राप्त आवेदन पत्रों से प्रत्येक जनपद में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थियों के चयन और लाभार्थियों को अनुदान पोर्टल से डीबीटी के माध्यम भुगतान संभव होगा.


पारदर्शी व्यवस्था रहेगीः पोर्टल से पारदर्शी व्यवस्था के तहत आवेदन और अनुदान की धनराशि शीघ्र अवमुक्त करने में सहायता मिलेगी. इससे डिजिटल इण्डिया का सपना साकार होगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में नन्दबाबा दुग्ध मिशन की योजनाओं जिनमें नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से आवेदन पत्र नन्दबाबा दुग्ध मिशन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया गया है.

ई लाटरी से होगा चयन होगाः प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद ई-लाटरी के माध्यम से पोर्टल पर ही लाभार्थियों के चयन की कार्रवाई की जा रही है. लाभार्थियों को अनुदान भी पोर्टल के माध्यम से डीबीटी से भेजा जा सकेगा. नन्दबाबा दुग्ध मिशन पोर्टल का निर्माण इण्डियन बैंक ने मुफ्त में किया है. इस पोर्टल के संचालन में तकनीकी सहायता और रख-रखाव इण्डियन बैंक अगले तीन वर्षों तक निःशुल्क किया जाएगा. इस दौरान इण्डियन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता, दुग्ध विकास विभाग की ओर से मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव, पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग, वैभव श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, पीसीडीएफ लिमिटेड, देवेन्द्र पाण्डेय समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे.

