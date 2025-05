ETV Bharat / state

लखनऊ से सटे इन जिलों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार डेवलपमेंट पर खर्च करेगी 10 हजार करोड़ - 10 THOUSAND CRORES FOR SCR

एससीआर के विकास की तेज हुई कवायद. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 14, 2025 at 4:45 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:16 PM IST 5 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी और आसपास के क्षेत्र को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र को लेकर महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. आवास विभाग ने राज्य राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत लखनऊ सहित इन छह जिलों में सड़क, बिजली, जलापूर्ति और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का एकसमान विकास किया जाएगा. राजधानी क्षेत्र (SCR) में शामिल हैं ये जिले: राज्य राजधानी क्षेत्र को दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम है. सरकार का लक्ष्य लखनऊ और आसपास के जिलों को एक एकीकृत और सुनियोजित शहरी क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है. इसके लिए कंसल्टेंट की राय ली जाएगी, ताकि छह जिलों में एक जैसी व्यवस्था लागू की जा सके. इन जिलों में लखनऊ के अलावा रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और उन्नाव शामिल हैं. आवास विभाग के अनुसार, इस परियोजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. ये काम हैं होनेऑ सड़क नेटवर्क: क्षेत्र के सभी जिलों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड कॉरिडोर, रिंग रोड और आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा.

क्षेत्र के सभी जिलों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड कॉरिडोर, रिंग रोड और आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा. बिजली आपूर्ति: निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाएगा. जिससे समान स्तर पर जगह बिजली मिल सकेगी.

निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाएगा. जिससे समान स्तर पर जगह बिजली मिल सकेगी. जलापूर्ति: स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक जल शोधन संयंत्र और पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा.

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक जल शोधन संयंत्र और पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा. परिवहन व्यवस्था: मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित की जाएगी. विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की नियुक्ति: योजना को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की नियुक्ति का फैसला किया है. ये कंसल्टेंट्स क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे और एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे. कंसल्टेंट्स का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छह जिलों में विकास कार्य एकसमान और समन्वित तरीके से हों, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या न उत्पन्न हो. शहरीकरण को बढ़ावा, रोजगार के मिलेंगे नए अवसर: प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने बताया कि हमारा लक्ष्य न केवल लखनऊ को एक आधुनिक महानगर बनाना है, बल्कि आसपास के जिलों को भी उसी स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है. इससे न केवल शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हरित क्षेत्रों का विकास, पौधरोपण और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी.

ये होगा स्वरूप : उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2024 में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को मिलाकर SCR का गठन किया. इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 27,826 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक आबादी निवास करती है. SCR का विकास उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत किया जा रहा है, जो क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन के लिए जिम्मेदार होगी. औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना: SCR को एक नए औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है. इससे सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और उन्नाव जैसे जिले हॉस्पिटैलिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आकर्षक केंद्र बन सकते हैं. लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो चुकी है, जो SCR के औद्योगिक महत्व को और बढ़ाएगी. GDP रैंकिंग में लखनऊ दूसरे स्थान पर है, जबकि गौतमबुद्धनगर (नोएडा) पहले और गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है. इससे SCR क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और बढ़ेगी. शहरी विस्तार और नए शहर: मुख्यमंत्री शहरी विस्तार व नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत SCR में नए शहरों और शहरी परियोजनाओं को जून 2025 से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से लॉन्च करने की योजना है. इसमें लखनऊ के साथ अन्य शहर जैसे झांसी, बरेली, और कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना) शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य SCR में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बेहतर आधुनिक सुविधाओं वाला एक नया शहर बसाना है. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी: SCR के गठन से क्षेत्र में सड़क, रेल, और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी. यह क्षेत्र छह जिलों को जोड़कर एक एकीकृत शहरी और औद्योगिक केंद्र बनाएगा.लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जो SCR की कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है. SCRDA के तहत क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी और नियोजन किया जा रहा है. यह प्राधिकरण सुनियोजित शहरीकरण और औद्योगिक विकास के लिए नीतियां लागू कर रहा है.उत्तर प्रदेश सरकार ने SCR को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित क्षेत्र बनाने के लिए कई निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाई है. यह भी पढ़ें: यूपी के जेवर में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी - UNION CABINET DECISION

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी और आसपास के क्षेत्र को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र को लेकर महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. आवास विभाग ने राज्य राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत लखनऊ सहित इन छह जिलों में सड़क, बिजली, जलापूर्ति और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का एकसमान विकास किया जाएगा. राजधानी क्षेत्र (SCR) में शामिल हैं ये जिले: राज्य राजधानी क्षेत्र को दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम है. सरकार का लक्ष्य लखनऊ और आसपास के जिलों को एक एकीकृत और सुनियोजित शहरी क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है. इसके लिए कंसल्टेंट की राय ली जाएगी, ताकि छह जिलों में एक जैसी व्यवस्था लागू की जा सके. इन जिलों में लखनऊ के अलावा रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और उन्नाव शामिल हैं. आवास विभाग के अनुसार, इस परियोजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. ये काम हैं होनेऑ सड़क नेटवर्क: क्षेत्र के सभी जिलों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड कॉरिडोर, रिंग रोड और आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा.

क्षेत्र के सभी जिलों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड कॉरिडोर, रिंग रोड और आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा. बिजली आपूर्ति: निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाएगा. जिससे समान स्तर पर जगह बिजली मिल सकेगी.

निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाएगा. जिससे समान स्तर पर जगह बिजली मिल सकेगी. जलापूर्ति: स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक जल शोधन संयंत्र और पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा.

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक जल शोधन संयंत्र और पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा. परिवहन व्यवस्था: मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित की जाएगी. विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की नियुक्ति: योजना को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की नियुक्ति का फैसला किया है. ये कंसल्टेंट्स क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे और एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे. कंसल्टेंट्स का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छह जिलों में विकास कार्य एकसमान और समन्वित तरीके से हों, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या न उत्पन्न हो. शहरीकरण को बढ़ावा, रोजगार के मिलेंगे नए अवसर: प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने बताया कि हमारा लक्ष्य न केवल लखनऊ को एक आधुनिक महानगर बनाना है, बल्कि आसपास के जिलों को भी उसी स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है. इससे न केवल शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हरित क्षेत्रों का विकास, पौधरोपण और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी. ये होगा स्वरूप : उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2024 में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को मिलाकर SCR का गठन किया. इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 27,826 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक आबादी निवास करती है. SCR का विकास उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत किया जा रहा है, जो क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन के लिए जिम्मेदार होगी. औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना: SCR को एक नए औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है. इससे सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और उन्नाव जैसे जिले हॉस्पिटैलिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आकर्षक केंद्र बन सकते हैं. लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो चुकी है, जो SCR के औद्योगिक महत्व को और बढ़ाएगी. GDP रैंकिंग में लखनऊ दूसरे स्थान पर है, जबकि गौतमबुद्धनगर (नोएडा) पहले और गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है. इससे SCR क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और बढ़ेगी. शहरी विस्तार और नए शहर: मुख्यमंत्री शहरी विस्तार व नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत SCR में नए शहरों और शहरी परियोजनाओं को जून 2025 से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से लॉन्च करने की योजना है. इसमें लखनऊ के साथ अन्य शहर जैसे झांसी, बरेली, और कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना) शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य SCR में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बेहतर आधुनिक सुविधाओं वाला एक नया शहर बसाना है. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी: SCR के गठन से क्षेत्र में सड़क, रेल, और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी. यह क्षेत्र छह जिलों को जोड़कर एक एकीकृत शहरी और औद्योगिक केंद्र बनाएगा.लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जो SCR की कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है. SCRDA के तहत क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी और नियोजन किया जा रहा है. यह प्राधिकरण सुनियोजित शहरीकरण और औद्योगिक विकास के लिए नीतियां लागू कर रहा है.उत्तर प्रदेश सरकार ने SCR को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित क्षेत्र बनाने के लिए कई निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाई है. यह भी पढ़ें: यूपी के जेवर में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी - UNION CABINET DECISION

Last Updated : May 14, 2025 at 5:16 PM IST