यूपी में दूसरा रोजगार महाकुंभ गोरखपुर में; यूएई-ओमान में 10 हजार से ज्यादा भर्तियां, सैलरी 1 लाख तक, जानिए कैसे करें आवेदन

लखनऊ/मेरठ/वाराणसी: यूपी के गोरखपुर में कल से दो दिवसीय रोजगार महाकुंभ लगने जा रहा है. इस मेले में प्रदेश के 10000 से ज्यादा युवाओं को यूएई और ओमान में नौकरी देने की योगी सरकार की योजना है. रिजस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होंगे. नौकरी लगने पर पद के अनुरूप सैलरी मिलेगी, जो 25 हजार से 1 लाख रुपये तक हो सकती है. बता दें कि इससे पहले लखनऊ में इसी साल अगस्त में रोजगार महाकुंभ लगा था, इसमें इजरायल में नौकरी का मौका युवाओं को मिला था. यह रोजगार महाकुंभ का दूसरा चरण है. सेवायोजन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. आइए जानते हैं, किन पदों के लिए होगी भर्ती, कितनी मिलेगी सैलरी और कैसे करना है आवेदन....

इससे पहले लखनऊ में 6004 को मिली थी नौकरी: बता दें कि इससे पहले रोजगार महाकुंभ 25 से 28 अगस्त तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगा था. तब प्रदेश के 6004 युवाओं को सीएम योगी की सरकार ने विदेश में नौकरी का मौका दिया था. अब करीब दो माह बाद गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय में दूसरे चरण का मेला लगेगा. योगी सरकार की मंशा के अनुरूप श्रम एवं सेवायोजन विभाग भी सक्रिय हो गया है. मेरठ के क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के सभी मंडलों में इस तरह का प्रयास हो रहा है. जहां सैकड़ों कम्पनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं का इंटरव्यू लें और रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकें.

14 से 15 अक्टबूर तक रोजगार महाकुंभ: बताया कि, प्रदेश में सरकार दूसरी बार रोजगार महाकुम्भ का आयोजन होने जा रह है, जो गोरखपुर में 14 और 15 अक्टूबर तक चलेगा. यहां युवाओं को 25, 000 से लेकर सवा लाख तक की नौकरियां अलग-अलग अलग श्रेणी में उपलब्ध हैं. 10655 पदों पर कुल भर्तियां होंगी.

इन पदों पर होगी भर्ती: रोजगार महाकुंभ में कंपनियों की ओर से सुपरवाइजर राइसिंग, कैंप वॉस, मोबाइल पंप ऑपरेटर, स्टील फिक्सर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, शटरिंग कारपेंटर, ड्राईवर, फोरमैन, सिविल बस चालक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी. वहीं, चयन में आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल में कुशल अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, आईटीआई, पॉलोटेक्निक, बीटेक, एमटेक, नर्सिंग, पैरा मैडिकल, एमबीबीएस समेत अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर उपलब्ध मिलने जा रहे हैं.

किन पदों पर कितनी वैकेंसी-सैलरी: इसमें सुपरवाइजर रिंगिग के लिए यूएई और ओमान में वेकेंसी है. सेलरी की अगर बात करें तो 1 लाख 20 हजार 760 रुपये निर्धारित है. मोबाइल पंप आपरेटर के 50 पद हैं, जिनके लिए 90 हजार 643 रुपये वेतन प्रतिमाह मिलेगा. UAE में ट्रांजिट

मिक्सर ड्राइवर के 50 पद हैं, जिसके लिए वेतन 72 हजार 514 रुपये निर्धारित है. फौरमेन सिविल के लिए 15 पद हैं, जिनके लिए 66 हजार 422 रुपये प्रतिमाह मिलेगा. UAE में हैवी ड्राइवर के 50 पद हैं, जिसके लिए वेतन 58011 रुपये निर्धारित है. हैवी बस चालक (यूएई लाइसेंस) 50 पद हैं, प्रतिमाह 53 हजार 177 रुपये सैलरी निर्धारित है. शटरिंग कारपेंटर के 1000 पदों के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है. इस काम के लिए प्रतिमाह 28 हजार 800 रुपये सैलरी मिलेगी. कंस्ट्रक्शन हेल्पर के 4500 पद हैं, 24000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.

ये दस्तावेज जरूरी: रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए सभी अभ्यर्थी अपने साथ रोजगार पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कॉर्ड अवश्य लेकर पहुंचें. शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, फोटो आइडी एवं बायोडाटा साथ होना आवश्यक है.

ऐसे करें आवेदन: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय बताते हैं कि 14 और 15 अक्टूबर को गोरखपुर में रोजगार महाकुम्भ लगेगा. युवा किसी भी समस्या के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं या अपने जिले के सेवायोजन कार्यालयों में भी जानकारी जुटा सकते हैं. प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत पोर्टल rojgarsangam.Up.gov.in के माध्यम से सभी तरह की रिक्तियों के लिए आवेदन करने की सुविधा है. रोजगार संगम पर युवा कहीं से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है.