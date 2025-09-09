ETV Bharat / state

योगी सरकार ने निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन का बदला नियम, शासनादेश जारी, जानिए क्या हुआ बदलाव

निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था हुई सख्त. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 9, 2025 at 9:20 PM IST

लखनऊ : योगी सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य किया दिया गया है. पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष और कक्षा-1 के लिए 6 से 7 वर्ष तय कर दी गई है. पहली बार जिलास्तर पर क्रियान्वयन और समिति भी गठित की गई है. इसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे. इस समिति में 12 से अधिक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. इतना ही नहीं, किसी भी तरह के विवादों को निपटारा सीडीओ की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय विवाद समाधान समिति करेगी. एक लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को मिलेगा लाभ : इस व्यवस्था का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनाथ, निराश्रित, एचआईवी/एड्स व कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चों तथा दिव्यांगजन परिवारों के बच्चों को मिलेगा. साथ ही, जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल होंगे. सभी आवेदन www.rte25.upsdc.gov.in पोर्टल पर होंगे. विद्यालयों को अपनी उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. आवंटित छात्रों की सूची सार्वजनिक की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. निजी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले बच्चों की फीस का भार सरकार उठाएगी. साथ ही, ड्रेस और किताबों की खरीद के लिए अभिभावकों को सीधे उनके बैंक खातों में ₹5,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी.