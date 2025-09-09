ETV Bharat / state

योगी सरकार ने निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन का बदला नियम, शासनादेश जारी, जानिए क्या हुआ बदलाव

पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष और कक्षा-1 के लिए 6 से 7 वर्ष तय की गई है.

निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था हुई सख्त.
निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था हुई सख्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 9:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : योगी सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य किया दिया गया है. पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष और कक्षा-1 के लिए 6 से 7 वर्ष तय कर दी गई है.

पहली बार जिलास्तर पर क्रियान्वयन और समिति भी गठित की गई है. इसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे. इस समिति में 12 से अधिक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. इतना ही नहीं, किसी भी तरह के विवादों को निपटारा सीडीओ की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय विवाद समाधान समिति करेगी.

एक लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को मिलेगा लाभ : इस व्यवस्था का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनाथ, निराश्रित, एचआईवी/एड्स व कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चों तथा दिव्यांगजन परिवारों के बच्चों को मिलेगा. साथ ही, जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल होंगे. सभी आवेदन www.rte25.upsdc.gov.in पोर्टल पर होंगे. विद्यालयों को अपनी उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

आवंटित छात्रों की सूची सार्वजनिक की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. निजी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले बच्चों की फीस का भार सरकार उठाएगी. साथ ही, ड्रेस और किताबों की खरीद के लिए अभिभावकों को सीधे उनके बैंक खातों में ₹5,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी.

नहीं लगा सकेंगे फर्जी डॉक्यूमेंट : शासनादेश के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों पर प्रवेश की कोशिश करने वाले अभिभावकों पर न केवल रोक लगेगी, बल्कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी. इतना ही नहीं, यह प्रयास स्कूलों की मनमानी और उनके द्वारा फीस प्रतिपूर्ति में किये जाने वाले संभावित घालमेल पर अंकुश लगाने का प्रयास भी है. विद्यालयों को अब मनमानी की छूट नहीं होगी. यदि किसी आवंटित बच्चे को बिना उचित कारण के प्रवेश से वंचित किया गया तो संबंधित विद्यालय की मान्यता तक रद्द की जा सकती है.

अपार आईडी के अभाव में नहीं मिलेगी फीस प्रतिपूर्ति : महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा का कहना है कि बच्चे के आवंटित विद्यालय में प्रवेश के बाद विद्यालय को अनिवार्य रूप से उसकी जानकारी आरटीई ऑनलाइन पोर्टल एवं यू-डायस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए अपार आईडी बनानी होगी. यदि यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती, तो विद्यालय को फीस प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा.

पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति एवं सहायता राशि का भुगतान तभी किया जाएगा, जब संबंधित विद्यालयों से प्राप्त मांग पत्र व प्रतिपूर्ति बिल जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापित होंगे. इस सत्यापन में विगत शैक्षिक सत्रों में नामांकित तथा वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों की रजिस्ट्रेशन संख्या और विद्यालय आवंटन के आधार पर मिलान किया जाएगा. इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हर तिमाही में स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का सत्यापन किया जाएगा.

सरकार की यह पहल शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. अब कोई भी गरीब बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा. यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर वर्ग को समान अवसर मिले.

- संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश

यह भी पढे़ें : यूपी में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बोले- टीकाकरण ने निभाई अहम भूमिका

For All Latest Updates

TAGGED:

RTE ADMISSION PROCESSYOGI GOVERNMENTLUCKNOW NEWSगरीब बच्चों का प्रवेश नियमRTE ADMISSION PROCESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.