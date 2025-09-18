कैबिनेट मंत्री नंदी क्यों बोले-जियाउर्रहमान बर्क को सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए?
बांदा के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, संभल में प्रस्तावित एटीएस सेंटर को लेकर जताई खुशी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 11:32 AM IST
बांदाः योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बुधवार को बांदा पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को लेकर कहा कि उन्हें योगी सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए. उन्होंने संभल में प्रस्तावित एटीएस के सेंटर को लेकर खुशी जताई. उन्होंने बर्क पर जमकर निशाना साधा.
बर्क को लेकर क्या बोले नंदी: उन्होंने कहा कि मैं संभल गया तो पता चला कि जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी का मुकदमा लिखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि वह ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करके चुनाव जीत लिया. संभल में एटीएस के प्रस्तावित सेंटर को लेकर उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि बर्क को इस मामले में सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए थी.
अखिलेश यादव पर साधा निशानाः नंदी ने कहा कि कभी सैफई में डांस व नेताओ को नोटों से तौलते हुए दिखाया जाता था. अब ऐसा नहीं है. उन्होंने गोरखपुर की घटना को लेकर कहा कि वह घटना बहुद दुखद है.आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. वहीं, इस मामले में सपा प्रमुख के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी खुद ही गुंडों और माफियाओं की पार्टी है. जब प्रदेश में उनकी सरकार थी तो अपराधी, गुंडे व माफिया थाने से लेकर एसपी को निर्देशित करने का काम करते थे. और इनके नेता लोगों को पीटते थे और पीड़ित को ही थाने में बंद कर दिया जाता था. इस मौके पर मंत्री नंदी जिला अस्पताल पहुंचे. वहां उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे. उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों को चेक बांटीं.
ये भी पढ़ें: यूपी में पुलिस में बड़ा फेरबदल; IPS के बाद 13 डीएसपी और 44 ASP का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट
ये भी पढ़ेंः आगरा की ऐतिहासिक राम बरात; जानिए 140 साल में कैसे-कैसे बदला स्वरूप, मिथिला महल की क्या है खासियत