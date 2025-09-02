लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगरीय परिवहन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लखनऊ- कानपुर नगर और इनके आसपास के कस्बों में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक बसें (EV) चलाने का फैसला हुआ. इन एसी बसों को 20 रूटों पर चलाया जाएगा. एक रूट पर कम से सम 10 बसें चलेंगी. एक रूट पर करीब 10.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

प्रदेश के 15 नगर निगमों में चल रहीं 743 इलेक्ट्रिक बसें : योगी सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रहीं हैं. इनमें 700 बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर हैं. इस योजना के तहत लखनऊ और कानपुर नगर समेत आसपास के कस्बों में 10-10 रूटों पर नौ मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाई जाएंगी. प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें चलानी अनिवार्य होगी.

12 साल के लिए होगा अनुबंध : कॉन्ट्रैक्ट की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की होगी. अनुमान है कि प्रत्येक रूट पर करीब 10.30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसमें 9.50 करोड़ रुपये बसों की खरीद पर और 0.80 करोड़ रुपये चार्जिंग उपकरणों व अन्य आवश्यक साधनों पर खर्च होंगे. प्रावधान के तहत बसों का डिजाइन, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, आपूर्ति और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर निभाएंगे. उन्हें 90 दिनों के भीतर प्रोटोटाइप ई-बस उपलब्ध करानी होगी. एक वर्ष के भीतर बस संचालन शुरू करना होगा.

लाइसेंस और परमिट जारी कराएगी सरकार : सभी किराया और गैर-किराया राजस्व का कलेक्शन निजी ऑपरेटर करेंगे. किराए का निर्धारण सरकार की तरफ से किया जाएगा. इसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा. सरकार परिवहन विभाग और आरटीओ/आरटीए से आवश्यक लाइसेंस और परमिट जारी कराएगी. ई-बसों के संचालन के लिए सरकार अपॉर्चुनिटी चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी. सरकार का मानना है कि इस मॉडल से सरकारी वित्तीय बोझ में कमी आएगी और सर्विस की क्वालिटी में सुधार होगा.

