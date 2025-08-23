ETV Bharat / state

कालाबाजारी की गजब गणित: किसान पति-पत्नी को अलग-अलग बेची 40 बोरी खाद, खेती जरा सी; दुकानदार ने खूब खपाई 40-40 बोरी - UP FERTILIZERS SHORTAGE

खाद की कालाबाजारी की नई-नई परतें आ रही सामने, योगी सरकार एक्शन, ज्यादा खाद खरीदने वालों का लेखा-जोखा हो रहा चेक.

यूपी में खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार का एक्शन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:41 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 9:23 AM IST

बाराबंकी: यूपी में बार-बार खाद खरीदने और यूरिया का जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने वाले किसानों पर एक्शन शुरू हो गया है. गड़बड़ी करने वाली सहकारी समितियों पर भी योगी सरकार का एक्शन सामने आ रहा है. इस तरह की ही एक गड़बड़ी बाराबंकी में सामने आई है. एक जांच में पता चला है कि किसान पति-पत्नी को अलग-अलग 40 बोरी यूरिया बेच दी गई जबकि इनके पास खेती जरा सी थी. इस पर प्रशासन की टीम एक्शन में आ गई है. आरोपी दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करते हुए उसके खिलाफ प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है.


कृषि मंत्री दे चुके हैं चेतावनीः प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मानें तो प्रदेश में अब तक 30.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को दे दी गई है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.37 लाख मीट्रिक टन अधिक है. कृषि मंत्री ने बीते दिनों महाराजगंज समेत कई जिलों का दौरा कर खाद की बिक्री की जांच की थी. इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा था कि बार-बार और 1.5 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे सभी किसानों की जांच की जाएगी.



बाराबंकी में सामने आए थे 21 किसानों के नामः दो दिन पहले जब बाराबंकी में खाद की बिक्री की जांच की थी तो पता चला था कि 21 किसान ऐसे थे जो 40 बोरी से अधिक खरीद चुके हैं. वहीं 97 किसान ऐसे मिले थे जिन्होंने बार-बार यूरिया खरीदी थी. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इन किसानों की जांच के निर्देश देते हुए टीम का गठन कर दिया था. तभी से ऐसे किसानों को बेची गई खाद की जांच की जा रही है.


खेती के आधार पर खाद का आवंटन हो रहाः यूरिया खाद की उपलब्धता को लेकर जिले में मचे हाहाकार को लेकर जिला प्रशासन आवंटन के अनुसार सहकारी समितियों और निजी बिक्री केंद्रों पर खाद की आपूर्ति करके वहां से किसानों को नियमानुसार यूरिया खाद वितरण करवा रहा है. इसके लिए समितियों और बिक्री केंद्रों पर सम्बंधित क्षेत्रों के लेखपाल लगाए गए हैं. लेखपालों द्वारा किसानों की खतौनी और उनके आधार कार्ड चेक करने के बाद ही किसानों को यूरिया खाद दी जा रही है.जिले में पर्याप्त यूरिया खाद आने के बाद भी खाद के लिए किसानों की परेशानी ने जिला प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया.

थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर. (up police fir copy.)
यूपी में खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार का एक्शन. (etv bharat)
यूपी में खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार का एक्शन. (etv bharat)




ऐसे खुला कालाबाजारी का खेलः बता दें कि हर महीने यूरिया खाद खरीदने वाले टॉप 20 बायर्स और फ्रिक्वेंट बायर्स की एफएमएस पोर्टल से सूची निकालकर उसकी जांच कराकर पोर्टल पर आख्या सबमिट की जाती है. जुलाई की सूची देख जिला प्रशासन का दिमाग चकरा गया.दरअसल विकास खण्ड सूरतगंज के बेहड़ा बाजार स्थित मेसर्स रामू खाद भंडार की सूची देखकर प्रशासन में हड़कम्प मच गया.इस खाद भंडार के प्रोपराइटर श्रीराम विजय पुत्र रमापति निवासी फतेहपुरवा पोस्ट विन्दौरा धरथरिया थाना मोहम्मदपुर खाला ने 11 किसानों को अधिक मात्रा में खाद बेच डाली.इस दुकानदार ने पतौजा निवासी देशराज को 17 जुलाई और 28 जुलाई को 43 बोरी यूरिया बेच डाली यही नही इसने देशराज की पत्नी विमला देवी को भी उन्हीं तारीखों में 42 बोरी खाद बेच डाली.इसी तरह इस लापरवाह ने पतौजा गांव के ही श्यामू कुमार को 45 बोरियां और श्यामू की पत्नी ननकी को 43 बोरी यूरिया बेच डाली. जांच हुई तो पाया गया कि इन लोगों के पास बहुत कम जोत है.





इन्हें भी बेची 30-40 बोरी: इसी तरह इसी गांव के विपिन पुत्र बलकरन को 44 बोरी, विपिन पुत्र रमेश को 27 बोरी,रिंकू पुत्र शंभू को 36 बोरी, तिन्दोला निवासी राम मिलन को 45 बोरी, विन्दौरा निवासी प्रवीन कुमार को 27 बोरी, यहीं के रहने वाले अवधराम को 45 बोरी बेच दी. हैरानी की बात तो यह कि इस दुकानदार को पकड़े जाने का जरा भी खौफ नजर नही आया और इसने सीतापुर जिले के इटिया निवासी छन्नूलाल को भी 36 बोरियां बेच दी.



खाद खरीदने वाले किसानों की जमीन कम निकलीः जांच टीम के मुताबिक खुलासा हुआ कि इस दुकानदार ने जिनको भी खाद बेची उनके भूमि अभिलेख मानक से काफी कम पाए गए लिहाजा किसानों के बयान और उनके अभिलेखों की जांच करने के बाद दुकानदार के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया. साथ ही जांच में यह पाया गया कि विक्रेता श्रीराम विजय द्वारा कालाबाज़ारी के मकसद से नियमानुसार उर्वरक की बिक्री न करके मनमाने ढंग से किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद बेच दी जो शासन द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन है. लिहाजा जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने आरोपी मेसर्स रामू खाद भंडार फुटकर उर्वरक विक्रेता बेहड़ा बाजार के प्रोपराइटर श्रीराम विजय के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मोहम्मदपुर खाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

खाद दुकानदारों की जांच की जा रही है. अनियमितता पाए जाने पर किसी को बख्शा नही जाएगा.- राजितराम, जिला कृषि अधिकारी

