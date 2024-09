ETV Bharat / state

योगी सरकार की नायाब पहल, फलों और सब्जियों की खेती से रोजगार के साथ पोषण सुरक्षा भी, तैयार हो चुकी हैं 36 हाईटेक पौधशालाएं - 36 hi tech nurseries in up

फलों और सब्जियों की खेती ( photo credit- Etv Bharat )

लखनऊ: फलों, सब्जियों की उपज बढ़ाने को योगी सरकार ने एक नायाब पहल की है हाईटेक पौधशालाओं में वाजिब दाम पर निरोग और गुणवत्ता के पौधे मिलेंगे अब तक ऐसी ही 36 हाइटेक पौधशालाएं तैयार हो चुकी हैं इन हाई टेक पौधशालाओ से फलों और सब्जियों की खेती से रोजगार के साथ पोषण सुरक्षा भी मिलेगी.



अब तक तैयार हो चुकी हैं 36 पौधशालाएं: मिली जानकारी के अनुसार ये पौधशालाएं मनरेगा की मदद से बनेंगी. अब तक ऐसी 36 पौधशालाएं तैयार हो चुकीं हैं। शीघ्र ही 16 और पर काम चलेगा. इन हाईटेक पौधशालाओं में पौधे को नियंत्रित तापमान और नमी में तैयार किया जाता है. लिहाजा ये पौधे निरोग होते हैं. ऐसे में इनके रोपण से उपलब्ध सब्जियों और फलों की उपज तो अधिक होती ही है. गुणवत्ता में भी ये बेहतर होती हैं. लिहाजा, इनके दाम भी वाजिब मिलते हैं. उत्पाद का सही दाम मिलने से किसानों और बागवानों की आय बढ़ेगी. किसानों और बागवानों के हित में योगी और मोदी सरकार की जो भी योजनाएं चल रहीं हैं, उनका अंतिम लक्ष्य भी यही है.



नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ हर जिले में बनेंगी हाईटेक पौधशालाएं: इसके लिए योगी सरकार गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद को छोड़ बाकी 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी (पौधशाला) बनाएगी. संबंधित जिले के कृषि जलवायु क्षेत्र (एग्रो क्लाइमेट जोन) के अनुसार फलों और सब्जी की कौन सी प्रजातियां वहां के अनुकूल हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा. जिले के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) जिन विश्विद्यालयों से ये केवीके संबद्ध हैं. उद्यान विभाग मिलकर इसका निर्णय लेंगे.

