पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा- यूपी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर बनाएंगी शिवाजी स्मारक, सात महीने में पूरा बन जाएगा म्यूजियम - SHIVAJI MEMORIAL IN AGRA

आगरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ( Photo Credit- ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 5:46 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 7:08 PM IST

आगरा: यूपी के पर्यटन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह सोमवार सुबह आगरा आए. उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसके साथ ही जिले के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की. मीडिया से रूबरू हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा के छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के लिए बजट दिया जा चुका है. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह (Video Credit- ETV Bharat) इसी माह में काम शुरू हो जाएगा. दिसंबर तक पूरा काम हो जाएगा. इसके साथ ही कोठी मीना बाजार मैदान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर बनाएंगी. इस पर दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बातचीत हो गई है. यह स्मारक भव्य होगा. पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह सोमवार सुबह साढे दस बजे सर्किट पहुंचे. यहां पर उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में जिले में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और मुआवजा दिया. इसके बाद सुबह 11 बजे से बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों के शुभारंभ एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए. मंत्री जयवीर सिंह ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और मुआवजा दिया. (Photo Credit- ETV Bharat) इसे सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंस से संबोधित किया था. सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह सोमवार दोपहर करीब 12 बजे के बाद जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा में कुछ अडचन थीं. उन्हें दूर किया गया हे. जल्द ही आगरा के बटेश्वर और मथुरा के गोर्वधन से हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की जाएगी. इस बारे में कंपनी से बात हो गई है. कंपनी को नोटिस भी दिए गए हैं.

विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई (Photo Credit- ETV Bharat) दिसंबर तक पूरा होगा शिवाजी म्यूजियम का काम: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम को लेकर पूछे गए सवाल के जबाव में कहा कि सब कुछ व्यवस्थिति किया जा चुका है. 31 मई तक बंद हुआ काम शुरू हो जाएगा. काम पूरा करने का तय भी तय किया गया है. पहले से ही सब कुछ तैयार है. दिसंबर तक संस्थान को यह काम करना है. यह काम प्रीकास्ट मेटिरियल से हो रहा है. इसलिए, इस बचे काम में ज्यादा समय नहीं लगेगा.



सरकार कोर्ट में जमा कराएगी जमीन की रकम: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा में जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था. वो जगह कोठी मीना बाजार के पास है. वहां पर शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए जल्द ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. स्मारक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस जमीन को खरीदेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां निर्माण कार्य करेगी. सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंस से संबोधित किया था. (Photo Credit- ETV Bharat) दोनों सरकारें यहां शिवाजी समारक बनाएंगी. इस बारे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है. पर्यटन मंत्री ने कहा कि जिस जगह पर शिवाजी स्मारक प्रस्तावित है. उस जगह को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है. इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन की कीमत की रकम कोर्ट में जमा कराएगी. वहां पर जो भी पक्ष केस जीतेगा, कोर्ट उसे यह रकम सौंपेगी. जिससे आगरा में भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनेगा. मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. (Photo Credit- ETV Bharat) यूपी में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से जब सुप्रीम कोर्ट और ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) की रोक के बाद भी आगरा में होटलों के सराय एक्ट में पंजीकरण सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन नीति लेकर आई. जिसमें होटल इंडस्ट्रीज को बढावा देने पर पूरा फोकस किया गया. टीटीजेड के प्रतिबंध का दंश आगरा झेल रहा है. जिसकी वजह से तमाम तरह के उद्योगों पर पाबंदी है. जिले की प्रगति वैसे ही रुकी हुई है. मगर सरकार कानून के दायरे में रहकर यहां पर्यटन का जितना विकास कर रही है. प्रदेश में फाइव स्टार से लेकर होम स्टे तक कैसे स्थापित हों. इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. अयोध्या, वृन्दावन सहित प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों लगेगा फेस रिकग्निशन प्रणाली: काशी, अयोध्या व वृंदावन सहित प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों व मंदिरों पर सरकार आने वाले समय में फेस रिकॉग्निशन प्रणाली का प्रयोग करने जा रही है. इस संबंध में पर्यटन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है. यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी. मंत्री ने बताया कि इस सिस्टम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की निगरानी करने से साथ ही इन स्थलों की व्यस्था को सुव्यवस्थित बनाने और संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना है. इस नई तकनीक से भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण और आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली धार्मिक स्थलों पर तकनीक के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.



लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में पायलट प्रोजेक्ट पर लगी है यह प्रणाली: मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राजधानी स्थित अलीगंज क्षेत्र स्थित नया हनुमान मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए पर्यटन विभाग ने इस मंदिर में एडवांस फेस रिकग्निशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस एआई-सक्षम प्रणाली ने ट्रायल के चरण में यह जानकारी सामने आई है कि इस मंदिर में 6,500 से अधिक यूनिक विजिटर्स को रिकॉर्ड किया. साथ ही, 96 प्रतिशत की सटीकता दर के साथ रियल-टाइम में चेहरा पहचानने में सफलता हासिल हुई है. यह अत्याधुनिक तकनीक भीड़ पैटर्न की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की पहचान करने में सक्षम है. ट्रायल के जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसे यह आकलन किया गया है कि यह प्रणाली पर्यटन आकलन और साइट सुरक्षा के देखते हुए काफी उपयोगी है. मंत्री ने बताया कि यह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से मंदिर परिसर में अनुचित या संदिग्ध गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों की 'ब्लैकलिस्ट' तैयार कर सकता है. जिससे मंदिर में आने वाले लोगों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके. वहीं, पहली बार आने वाले पर्यटकों की पहचान के जरिए विभाग को भीड़ का दबाव और पर्यटन रुझानों की जानकारी प्राप्त होती है. पर्यटन मंत्री ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंदिर में वीआईपी गेट समेत प्रमुख प्रवेश और निकास द्वारों पर हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. यह सिस्टम संभावित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पूर्व पहचान कर सकता है और भीड़ प्रबंधन हेतु त्वरित समाधान देने में सक्षम है. वहीं चोरी या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में यह तकनीक तेजी से पहचान कर सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया समय को कम करती है.



प्रदेश के इन मंदिरों में लागू होगी यह प्रणाली: उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग ने भविष्य में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ मिलकर एक नया और अधिक मजबूत व डेटा बेस विकसित करने की योजना बनाई है. इस प्रणाली के माध्यम से स्थानीय निवासियों, दूसरे शहरों से आने वाले पर्यटकों और पहली बार आने वालों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकेगा. इन सफल प्रयोगों के आधार पर विभाग अब इसे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमान गढ़ी, प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर व अलोपी देवी मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर व बटुक भैरव मंदिर, कुसुम सरोवर (मथुरा) और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर व प्रेम मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर लागू करने की योजना बना रहा है.

Last Updated : May 26, 2025 at 7:08 PM IST