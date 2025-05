ETV Bharat / state

योग भगा रहा रोग : बूंदी में 10 माह में पांच हजार लाभान्वित, देखिए ये रिपोर्ट... - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025

बूंदी में योग शिविर ( ETV Bharat Bundi )

Published : May 26, 2025 at 1:51 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:12 PM IST

बूंदी: अस्थमा या माइग्रेन से तो कोई हाई बीपी, डिप्रेशन और मधुमेह से पीड़ित, इस शिविर में हर तरह के लोग मौजूद हैं, जो नियमित योग से स्वस्थ जीवनशैली की और लौट रहे हैं. बीते कुछ समय में कई रोगियों को नियमित योगाभ्यास से लाभ हुआ. यह बात और कोई नहीं, खुद वही लोग बोल रहे हैं, जो इन बीमारियों से ग्रसित होकर प्रतिदिन दवा ले रहे थे. अब प्रतिदिन योग से खुद को सेहतमंद महसूस कर रहे हैं. आज हम बात 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले यहां खेल संकुल में योग फॉर निरोगी अभियान से नियमित योगाभ्यास से जुड़े शहरवासियों के अनुभवों की कर रहे हैं. यहां जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग 10 माह से योगाभ्यास करा रहा है. इसमें लोग योग से बीमारियों से निजात पाने का दावा भी कर रहे हैं. योग फोर निरोगी बूंदी स्वास्थ्य महाभियान के समन्वयक डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर 21 जून को विश्व में उत्साह से मनाया जाएगा. बूंदी में योग शिविर (ETV Bharat Bundi) जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से पिछले 10 माह से योग चिकित्सक नियमित योगाभ्यास करा रहे हैं. योग दिवस पर आमजन की अधिकतम भागीदारी, नियमित योगाभ्यास से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 30 दिवसीय काउंटडाउन शिविर भी लगाया जा रहा है. 20 जून तक इस काउंटडाउन शिविर में योग चिकित्सकों के निर्देशन में योग प्रशिक्षक सुबह 6 से 8 बजे तक योगाभ्यास करा रहे हैं. इसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं. योग का अभ्यास (ETV Bharat Bundi) पढ़ें: Yoga World Record : लगातार 12 घंटे तक किया 'गत्यात्मक शशांक भुजंगासन', बना वर्ल्ड रिकॉर्ड - International Yoga Day - INTERNATIONAL YOGA DAY योग करते बूंदीवासी (ETV Bharat Bundi) डॉ. कुशवाह ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल आमजन की स्वस्थ जीवनशैली को बनाना है. नियमित योगाभ्यास में शामिल होकर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग स्वस्थ हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि अब तक 5 हजार लोग लाभान्वित हो चुके हैं. उक्त रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द व अस्थमा जैसे रोगों के पीड़ित योग के बाद स्वस्थ महसूस कर रहे हैं. योग की मुद्रा (ETV Bharat Bundi) योगाभ्यास से काफी सुधार: योग चिकित्सक डॉ. विमला परमार ने बताया कि कुछ माह पूर्व ही उनका तबादला बूंदी हुआ. यहां ज्वाइन किया तब देखा कि यहां योगाभ्यास कराया जाता है. यहां योगाभ्यास के प्रति लोग जागरूक हैं. प्रतिदिन सैकड़ों लोग योगाभ्यास को आते हैं. यहां आने वाले ऐसे कई महिला-पुरुष हैं, जो अस्थमा, मधुमेह, हाई बीपी से पीड़ित थे, लेकिन प्रतिदिन के योगाभ्यास से काफी सुधार महसूस कर रहे हैं. योग का शेड्यूल के तहत प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से योग कराते हैं. विशेष रूप से आसन, प्रणायाम और ध्यान और अन्य क्रियाएं कराते हैं. योगाभ्यास करने वालों की कहानी, उन्हीं की जुबानी: बूंदी के देवपुरा निवासी कृणमति प्रजापत बताती हैं कि वे काफी वर्षों से माइग्रेन से पीड़ित थीं. जगह जगह इलाज कराया. सुबह-शाम दर्द की गोलियों लेनी पड़ती थी. एक माह में 5 से 10 हजार की दवा आ जाती थी. कृणमति का दावा है कि बीते 10 माह से नियमित योगाभ्यास से माइग्रेन से छुटकारा मिल गया. अब दवा भी नहीं खानी पड़ती. 90 प्रतिशत आराम है. बीच में दवा खाई और शिरोधार्य कराया, लेकिन नियमित योगाभ्यास से स्वस्थ महसूस कर रही हूं. सेवानिवृत व्याख्याता मोहमद हुसैन ने बताया कि वे नियमित योगाभ्यास करने आते हैं. इससे दिन भर फिट महसूस करते हैं. पिछले कुछ दिनों से पत्नी को घुटनों में दिक्कत होने पर उन्हें भी योग के लिए ला रहे हैं. अब उन्हें भी आराम मिल रहा है. यहां आने से जो व्यक्ति बीमार नहीं है, वह तो बीमार हो ही नहीं सकता. जो बीमार है वह यहां आकर स्वस्थ्य हो रहा है. योगाभ्यास कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि वह हाई बीपी, कॉलेस्ट्रोल से पीड़ित था, लेकिन 10 माह से नियमित योगाभ्यास से इन बीमारियों से निजात मिल चुकी है. योग से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ रही है.

