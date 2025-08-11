ETV Bharat / state

₹250 में क्या होता है! बिहार के योग प्रशिक्षकों ने BJP कार्यालय को घेरा - YOGA INSTRUCTORS PROTEST IN PATNA

बिहार के योग प्रशिक्षकों ने पटना में BJP कार्यालय को घेर लिया है. सम्मानजनक मानदेय की मांग को लेकर हंगामा चल रहा है.

बिहार के योग प्रशिक्षक
Published : August 11, 2025 at 12:27 PM IST

पटना: राजधानी पटना में आज बिहार के योग प्रशिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया. ये प्रशिक्षक लंबे समय से सम्मानजनक मानदेय और अंशकालिक सेवाओं को पूर्णकालिक करने की मांग कर रहे हैं. पूरे बिहार में करीब 3600 योग प्रशिक्षक स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये सेवा दे रहे हैं.

250 रुपये प्रति सत्र, परिवार चलाना मुश्किल: इनका कहना है कि कोरोना काल से वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन एक सत्र के लिए मात्र 250 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो आज के समय में काफी नहीं है. योग प्रशिक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि एक सत्र के लिए 250 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें से केंद्र तक आने-जाने का खर्च ही निकल जाता है.

बिहार के योग प्रशिक्षकों की मांग

"महीने में अधिकतम 30 सत्रों के लिए ही भुगतान होता है, जिससे कुल 7500 रुपये की आय होती है. इस राशि से न तो परिवार का भरण-पोषण हो पाता है और न ही व्यक्तिगत जरूरतें पूरी होती हैं. हमारी मांग है कि मानदेय को बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर पर किया जाए और हमारी सेवाओं को पूर्णकालिक किया जाए."- राजीव कुमार सिंह, योग प्रशिक्षक

स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश: योग प्रशिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव इसलिए किया ताकि उनकी आवाज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक पहुंच सके. प्रशिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है. हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इस कारण उन्हें मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

प्रधानमंत्री के निर्देश पर शुरू हुई थी सेवा: योग प्रशिक्षक मुरलीधर सिंह ने बताया कि उनकी सेवाएं प्रधानमंत्री के निर्देश पर शुरू की गई थीं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों को योग का लाभ मिल सके लेकिन कम मानदेय के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है.

"पूरे बिहार से 3600 योग प्रशिक्षक आज एकजुट होकर पटना पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि हमें सम्मानजनक मानदेय और स्थायी रोजगार दिया जाए."-मुरलीधर सिंह, योग प्रशिक्षक

चुनावी साल में बढ़ी मांगों की गूंज: चुनावी साल में बिहार सरकार ने कई संगठनों की मांगों को पूरा किया है, लेकिन योग प्रशिक्षकों का मुद्दा अभी तक अनसुलझा है. विभिन्न संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और योग प्रशिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. इनका कहना है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो वे और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे.

आगे क्या करेंगे योग प्रशिक्षक?: योग प्रशिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे. उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और वे सम्मानजनक तरीके से अपनी सेवाएं दे सकें. प्रशिक्षकों का कहना है कि वे समाज के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं मिल रहा.

