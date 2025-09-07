ETV Bharat / state

साय सरकार की बड़ी पहल: कैदियों के लिए जेल में योग और सुदर्शन क्रिया की शुरुआत

छत्तीसगढ़ में सरकार ने सभी जिलों के जेल में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया को प्रारंभ किया है.

YOGA IN CG JAIL
छत्तीसगढ़ के जेलों में योग और सुदर्शन क्रिया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2025 at 9:07 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों के लिए योग की शुरुआत की गई है. इस योग में सुदर्शन क्रिया को भी शामिल किया गया है. सुदर्शन क्रिया सांस से जुड़ी तकनीक है. इसे लेकर प्रदेश के जेलों में कई तरह के सत्र शुरू किए गए हैं. साय सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जेल में सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है.

कैदियों के जीवन में होगा सुधार: साय सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस प्रक्रिया से कैदियों के जीवन में सुधार होगा. इसके तहत, जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया से उन्हें मदद मिलेगी. इस तरह के उपायों से न केवल जेलों के अंदर जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सकारात्मक सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी. सरकार का मानना ​​है कि जेलें न केवल सजा का स्थान होनी चाहिए, बल्कि सुधार और पुनर्वास का संस्थान भी होनी चाहिए.

कैदियों के जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव: साय सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जेलों में कैदियों को रोजाना सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक योग और ध्यान कराया जाता है. इस पहल से जेल प्रशासन और कैदियों की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आया है.राज्य सरकार ने आर्ट ऑफ़ लिविंग फाउंडेशन की मदद ली है, जिसके प्रशिक्षक जेल कोर्स के तहत कैदियों को योग, ध्यान और सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं.

बस्तर में मिले सकारात्मक परिणाम: साय सरकार का दावा है कि योग के इस क्रिया कलापों से बस्तर में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित ज़िलों की जेलों में, इन सत्रों के उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं. यहां हिंसा और हथियारों के रास्ते पर चलने वाले कैदी अब योग कर रहे हैं.

हम चाहते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी समाज पर बोझ न बनें,बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान दें. योग और सुदर्शन क्रिया उन्हें नया जीवन देंगे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

बदलाव समाज को दे रहा संदेश: यह बदलाव सिर्फ़ जेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज को यह मज़बूत संदेश भी दे रहा है कि हिंसा से दूर हटकर शांति और आत्म-सशक्तिकरण को अपनाया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि योग और ध्यान तनाव कम करते हैं, नींद की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं.

