2 अक्टूबर से पूरे झारखंड में होगी बारिश! कई जिलों में हेवी रेन का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, सावधानी बरते की अपील

झारखंड में भारी बारिश दस्तक दे सकती है. मौसम विभाग ने कई जिलों में हेवी रेन का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

concept images
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड पर खराब मौसम की काली छाया फिर से पड़ने वाली है. 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है. इससे जाहिर है कि मौसम बदलने का सीधा असर विजयादशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम पर पड़ सकता है. खास बात है कि इसी दिन यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है. मौसम केंद्र के मुताबिक डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड में बारिश होने के आसार है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है.

डीप डिप्रेशन बन रहा है बारिश की वजह

मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़कर 1 अक्टूबर को सुबह 8.30 बजे से उसी क्षेत्र में बना हुआ है. इससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 9.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है. इसके अगले 12 घंटे में उसी क्षेत्र में एक डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता रहेगा और डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा. फिर 3 अक्टूबर की सुबह दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्रप्रदेश तटों को पार कर सकता है.

इन जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

इसका प्रभाव झारखंड पर दिखेगा. मौसम केंद्र के मुताबिक 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के दौरान राज्य के सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी जबकि कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना है. इनमें रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरयकेला-खरसांवा जिला शामिल है.

इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है. इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है. 2 अक्टूबर को इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 3 अक्टूबर को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर भारी बारिश की संभावना जताई गई है जबकि 4 अक्टूबर को झारखंड के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागों में भारी बारिश की संभावना है.

TAGGED:

WEATHER REPORT JHARKHANDझारखंड में भारी बारिश की चेतावनीझारखंड में बारिश होने के आसारHEAVY RAIN ALERTS IN MANY DISTRICTSHEAVY RAIN ALERT IN JHARKHAND

