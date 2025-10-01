ETV Bharat / state

2 अक्टूबर से पूरे झारखंड में होगी बारिश! कई जिलों में हेवी रेन का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, सावधानी बरते की अपील

रांची: झारखंड पर खराब मौसम की काली छाया फिर से पड़ने वाली है. 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है. इससे जाहिर है कि मौसम बदलने का सीधा असर विजयादशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम पर पड़ सकता है. खास बात है कि इसी दिन यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है. मौसम केंद्र के मुताबिक डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड में बारिश होने के आसार है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है.

डीप डिप्रेशन बन रहा है बारिश की वजह

मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़कर 1 अक्टूबर को सुबह 8.30 बजे से उसी क्षेत्र में बना हुआ है. इससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 9.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है. इसके अगले 12 घंटे में उसी क्षेत्र में एक डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता रहेगा और डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा. फिर 3 अक्टूबर की सुबह दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्रप्रदेश तटों को पार कर सकता है.

इन जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी