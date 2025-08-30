शिमला: हिमाचल में मानसून ने एंट्री करते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया था, अब जैसे जैसे मानसून अब विदाई की तरफ बढ़ रहा, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है. प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने इंसानी जिंदगी को गहरे संकट में धकेल दिया।.नदियां और नाले खतरे के निशान को पार कर गईं, खेत-खलिहान जलमग्न हो गए, सड़कें और पुल बह गए और कई गांव पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट गए.

भूस्खलन ने पहाड़ी इलाकों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, तो वहीं मैदानों में बाढ़ का पानी घरों में घुस आया. लोग बेघर हुए, रोज़ी-रोटी छिन गई और चारों और सिर्फ चिंता और असहायता का दृश्य दिखाई देने लगा. इसकी एक वजह अगस्त महीने में लगातार हो रही भारी बारिश है. प्रदेश भर में 1 अगस्त से 30 अगस्त तक 428.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 70 फीसदी अधिक है. इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 251.7 मिलीमीटर बारिश का है.

सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश

प्रदेश में अगस्त महीने में मानसून की बारिश तबाही मचा रही हैं. प्रदेश के सभी जिलों में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है. खासकर कुल्लू जिला में इस महीने अब तक सामान्य से सबसे अधिक 163 फीसदी बारिश हो चुकीं है. कुल्लू में इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 176.3 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं इस दौरान जिला में 463.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. बिलासपुर जिला में अगस्त महीने में 570.5 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा 84 फीसदी अधिक है. चंबा जिला में इस महीने अब तक 569.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 98 फीसदी अधिक है. इसी तरह से हमीरपुर जिला में 604.5 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये सामान्य से 54 फीसदी ज्यादा है.

वहीं, कांगड़ा जिला में भी 796 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 28 फीसदी अधिक है. जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में भी अभी तक 129.5 मिमिलीटर वर्षा हुई हैं. ये सामान्य से 70 फीसदी अधिक है. इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति में 146.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 28 फीसदी अधिक दर्ज की गई है. मंडी जिला में भी इस महीने 672.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 73 फीसदी अधिक है. शिमला में भी इस महीने 433.5 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 126 फीसदी अधिक है. सिरमौर जिला में भी 1 अगस्त से 30 अगस्त तक 533.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये सामान्यत: 41 फीसदी ज्यादा है. सोलन जिला में भी अभी तक 611.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 116 मिलीमीटर अधिक दर्ज की गई है. वहीं, ऊना जिला में भी अब तक 790.9 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये सामान्य 118 फीसदी अधिक है. सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण ही हिमाल में अगस्त महीने में अधिक तबाही हुई है.

इन जिलों में आज और कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक बारिश का क्रम जारी रहेगा, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के मदनी, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दौरान पांच जिलों ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पांच जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन और लाहौल स्पीति में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से 31 अगस्त को भी मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भी हो सकती हैं. वहीं चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर व लाहौल स्पीति में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

पिछले 24 घंटों में मानसून रहा अधिक प्रभावी

प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून अधिक प्रभावी रहा. प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई. इस दौरान सबसे अधिक बारिश चंबा जिला के चौहाडी में सबसे अधिक 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसी तरह से जोगिंद्रनगर में 90, रामपुर बुशहर में 70, धर्मशाला में 70, शिमला में 60, कटोला में 60, नाहन में 60, पालमपुर में 60, सराहन में 50, गौहर में 40, शिलारू 40, कांगड़ा 40, नारकंडा 40 व कुफरी में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

