झारखंडवासियों को बारिश से नहीं मिलने वाली है राहत, पूरे सप्ताह बरसेगी बरखा! - JHARKHAND WEATHER FORECAST

झारखंड में बारिश को लेकर कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Yellow and orange alert issued regarding rain for many districts in Jharkhand
मौसम केंद्र रांची (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 6:01 PM IST

रांचीः इस साल मानसून ने पूरे झारखंड को बारिश से सराबोर कर दिया है. शायद ही कोई दिन हो जब बारिश ना हुई हो. रांची में तो 18 अगस्त से सर्दी वाली फीलिंग आने लगी है. आने वाले कई दिनों तक बारिश से निजात मिलना मुश्किल है. मौसम केंद्र रांची ने तो 25 अगस्त तक कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.

मौसम केंद्र के मुताबिक ओडिशा के दक्षिणी तटीय इलाके में डिप्रेशन बना हुआ है. इसका असर झारखंड पर पड़ा है. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में 36.6 मिमी बारिश हुई है. इस दौरान सबसे ज्यादा तापमान गोड्डा में 35.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान लातेहार में 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

येलो और ऑरेंज अलर्ट

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 20 अगस्त को राज्य में कहीं-कहीं तेज हवाओं और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है. 21 अगस्त को उत्तर-पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा रांची, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी प्रति घंटा रह सकती है. लिहाजा, अगले दोनों दिनों तक प्रभावित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

खास बात है कि 22 अगस्त को उत्तर-पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है. इस दिन उत्तर-मध्य इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

23 अगस्त को उत्तर-पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ सिंहभूम, सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना है. साथ ही 24 अगस्त और 25 अगस्त को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जतायी गई है. इन तीनों दिन प्रभावित इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

TAGGED:

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

