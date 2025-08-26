ETV Bharat / state

हिमाचल में अभी नहीं थमेगा बारिश का दौर, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम - HIMACHAL RAIN ALERT

हिमाचल में अभी बारिश का दौर नहीं थमेगा. भारी बारिश के चलते प्रदेश में 687 सड़कें बाधित हैं.

अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत
अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जगह-जगह से नुकसान की तस्वीरें सामने आ आ रही हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. लागातार हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. भूस्खलन, बाढ़ के कारण प्रदेश भर में कई सड़कें बाधित हैं, जबकि कई मकान भी इसकी चपेट में आए हैं.

मौसम विभाग शिमला के मुताबिक 1 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा. बुधवार को मंडी, शिमला और गुरुवार को ऊना, कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहेगा. 30 अगस्त को प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा. इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

प्रदेश में 687 सड़कें बंद

वहीं, प्रदेश में बरसात से हो रहे नुकसान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 'बीते 12 घंटे में प्रदेश भर में हुई बेहद भारी बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. बरसात की वजह से प्रदेश में 3 एनएच और 687 सड़कें बाधित हैं इसके अलावा 2349 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं और 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. बीते 12 घंटे में प्रदेश भर में हुई बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. कुल्लू को जोड़ने के लिए लेफ्ट बैंक की तरफ से रास्ता खुला है, लेकिन एनएच-305 पूरी तरह से बाधित है. पंडोह से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है. प्रदेश में कुल 687 सड़कें बाधित हैं और 2349 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित भी हुई हैं. सभी दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू टीमें तैनात हैं और सभी विभाग अपने कार्य में जुटे हुए हैं.'

हिमाचल में बारिश के कारण 600 से अधिक सड़कें बंद
हिमाचल में बारिश के कारण 600 से अधिक सड़कें बंद (ETV Bharat)

156 लोगों की कई जान

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 'मानसून सीजन के दौरान आपदा से अब तक 156 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 150 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है. जिला स्तर पर आपदा प्राधिकरण मुस्तैद है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और पुलिस के जवान मदद के लिए तैनात हैं. संवेदनशील स्थानों पर अधिक बल तैनात किया गया है और बांधों से पानी छोड़े जाने पर निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. डैम सेफ्टी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है. ब्यास नदी के उफान पर आने से नुकसान होता है और नदी को चैनलाइज करने के लिए योजना बनाई गई है, लेकिन केंद्र से अब तक बजट नहीं मिला है.'

ये भी पढ़ें: घुमारवीं में भारी बारिश से 9 परिवारों पर संकट, प्रशासन ने मकान खाली करने का थमाया नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जगह-जगह से नुकसान की तस्वीरें सामने आ आ रही हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. लागातार हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. भूस्खलन, बाढ़ के कारण प्रदेश भर में कई सड़कें बाधित हैं, जबकि कई मकान भी इसकी चपेट में आए हैं.

मौसम विभाग शिमला के मुताबिक 1 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा. बुधवार को मंडी, शिमला और गुरुवार को ऊना, कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहेगा. 30 अगस्त को प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा. इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

प्रदेश में 687 सड़कें बंद

वहीं, प्रदेश में बरसात से हो रहे नुकसान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 'बीते 12 घंटे में प्रदेश भर में हुई बेहद भारी बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. बरसात की वजह से प्रदेश में 3 एनएच और 687 सड़कें बाधित हैं इसके अलावा 2349 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं और 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. बीते 12 घंटे में प्रदेश भर में हुई बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. कुल्लू को जोड़ने के लिए लेफ्ट बैंक की तरफ से रास्ता खुला है, लेकिन एनएच-305 पूरी तरह से बाधित है. पंडोह से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है. प्रदेश में कुल 687 सड़कें बाधित हैं और 2349 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित भी हुई हैं. सभी दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू टीमें तैनात हैं और सभी विभाग अपने कार्य में जुटे हुए हैं.'

हिमाचल में बारिश के कारण 600 से अधिक सड़कें बंद
हिमाचल में बारिश के कारण 600 से अधिक सड़कें बंद (ETV Bharat)

156 लोगों की कई जान

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 'मानसून सीजन के दौरान आपदा से अब तक 156 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 150 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है. जिला स्तर पर आपदा प्राधिकरण मुस्तैद है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और पुलिस के जवान मदद के लिए तैनात हैं. संवेदनशील स्थानों पर अधिक बल तैनात किया गया है और बांधों से पानी छोड़े जाने पर निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. डैम सेफ्टी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है. ब्यास नदी के उफान पर आने से नुकसान होता है और नदी को चैनलाइज करने के लिए योजना बनाई गई है, लेकिन केंद्र से अब तक बजट नहीं मिला है.'

ये भी पढ़ें: घुमारवीं में भारी बारिश से 9 परिवारों पर संकट, प्रशासन ने मकान खाली करने का थमाया नोटिस

For All Latest Updates

TAGGED:

YELLOW AND ORANGE ALERT HIMACHALHIMACHAL WEATHERRAOD CLOSED IN HIMACHALHEAVY RAIN HIMACHALHIMACHAL RAIN ALERT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.