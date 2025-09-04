ETV Bharat / state

झारखंड में पूरे सप्ताह बारिश के बीच वज्रपात का बना रहेगा खतरा, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी, इन बातों का रखें ख्याल - RAIN IN JHARKHAND

झारखंड में फिलहाल बारिश होती रहेगी. कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

Yellow alert issued for rain in Jharkhand
बारिश में भींगते लड़के और लड़कियां (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read

रांचीः झारखंड में अबतक सामान्य से करीब 25 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है. सामान्य वर्षापात 831.8 मिमी की तुलना में 1042.4 मिमी बारिश हो चुकी है. इनमें देवघर, गढ़वा और गोड्डा ऐसे जिले हैं, जहां सामान्य से 10 प्रतिशत कम बारिश हुई है. सिर्फ पाकुड़ ऐसा जिला है जहां सामान्य से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है. शेष 20 जिलों में भरपूर बारिश हुई है.

वर्षापात के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला टॉप पर है. यहां सामान्य से 73 प्रतिशत ज्यादा बारिश हो चुकी है. दूसरे स्थान पर सरायकेला खरसावां जिला है. यहां सामान्य से 64 प्रतिशत जबकि 54 प्रतिशत ज्यादा वर्षापात के साथ रांची जिला तीसरे स्थान पर है. इन तीनों जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र, रांची ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी झारखंडवासियों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. गुरुवार 4 सितंबर से 10 सितंबर तक पूरे राज्य में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया गया है. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन और 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा का झोंका आने की संभावना है. साथ ही बादल उमड़ने पर वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा.

इसे देखते हुए अगले 8 सितंबर तक मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा लातेहार में 35.5 मिमी बारिश हुई है. इस बीच गोड्डा में सबसे ज्यादा 35.3 डिग्री सेल्सियस जबकि लातेहार में सबसे कम 20.3 डिग्री सेल्यिस तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इस दौरान पेड़ के नीचे, बिजले के खंभों के आसपास, खेत में जाने से बचने की सलाह दी गई है.

प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति

इस मामले में राहत रहेगी. प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी रांची में अगले 8 सितंबर तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के बीच रहेगा. बोकारों में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री के बीच रहेगा. धनबाद में अधिकतम 33, न्यूनतम 25, जमशेदपुर में अधिकतम 33 और न्यूनतम 25 जबकि उपराजधानी दुमका में अधिकतम 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

ये भी पढ़ेंः

झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, 04 सितंबर तक सामान्य से कम बारिश का अनुमान!

झारखंड में 94 फीसदी से अधिक हुई धान की रोपनी, मक्का का आच्छादन भी बेहतर, अच्छी बारिश का दिख रहा असर

रांचीः झारखंड में अबतक सामान्य से करीब 25 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है. सामान्य वर्षापात 831.8 मिमी की तुलना में 1042.4 मिमी बारिश हो चुकी है. इनमें देवघर, गढ़वा और गोड्डा ऐसे जिले हैं, जहां सामान्य से 10 प्रतिशत कम बारिश हुई है. सिर्फ पाकुड़ ऐसा जिला है जहां सामान्य से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है. शेष 20 जिलों में भरपूर बारिश हुई है.

वर्षापात के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला टॉप पर है. यहां सामान्य से 73 प्रतिशत ज्यादा बारिश हो चुकी है. दूसरे स्थान पर सरायकेला खरसावां जिला है. यहां सामान्य से 64 प्रतिशत जबकि 54 प्रतिशत ज्यादा वर्षापात के साथ रांची जिला तीसरे स्थान पर है. इन तीनों जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र, रांची ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी झारखंडवासियों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. गुरुवार 4 सितंबर से 10 सितंबर तक पूरे राज्य में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया गया है. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन और 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा का झोंका आने की संभावना है. साथ ही बादल उमड़ने पर वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा.

इसे देखते हुए अगले 8 सितंबर तक मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा लातेहार में 35.5 मिमी बारिश हुई है. इस बीच गोड्डा में सबसे ज्यादा 35.3 डिग्री सेल्सियस जबकि लातेहार में सबसे कम 20.3 डिग्री सेल्यिस तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इस दौरान पेड़ के नीचे, बिजले के खंभों के आसपास, खेत में जाने से बचने की सलाह दी गई है.

प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति

इस मामले में राहत रहेगी. प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी रांची में अगले 8 सितंबर तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के बीच रहेगा. बोकारों में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री के बीच रहेगा. धनबाद में अधिकतम 33, न्यूनतम 25, जमशेदपुर में अधिकतम 33 और न्यूनतम 25 जबकि उपराजधानी दुमका में अधिकतम 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

ये भी पढ़ेंः

झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, 04 सितंबर तक सामान्य से कम बारिश का अनुमान!

झारखंड में 94 फीसदी से अधिक हुई धान की रोपनी, मक्का का आच्छादन भी बेहतर, अच्छी बारिश का दिख रहा असर

For All Latest Updates

TAGGED:

YELLOW ALERTYELLOW ALERT IN JHARKHANDझारखंड में बारिशझारखंड में येलो अलर्टRAIN IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.