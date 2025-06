ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज फिर बारिश से मिलेगी राहत! जानें कैसी रहेगी मौसम व AQI की स्थिति - DELHI NCR WEATHER UPDATE

दिल्ली में आज फिर बारिश के आसार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 29, 2025 at 7:57 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 8:59 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के इलाकों में शनिवार दोपहर झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली. भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पहले 25 जून तक दिल्ली में मानसून के दस्तक देने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसमें देरी हुई. हालांकि 28 जून को अनुमान के मुताबिक बादल जमकर बरसे और लोगों ने राहत की सांस ली. रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने का अनुमान है. बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस दौरान गरज व चमक के साथ हल्की वर्षा व तेज गति से हवा चलने का अनुमान है. मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार, रविवार को 30 से 40 किलोमीटर की गति से हवा चल सकती है. इससे पहले शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सात दिनों के लिए मौसम विभाग की रिपोर्ट (IMD)

