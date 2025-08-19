ETV Bharat / state

हिमाचल में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर, इस बार सामान्य से इतनी फीसदी अधिक बारिश - HIMACHAL WEATHER UPDATE

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. अभी बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है.

हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर
हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. भारी बारिश और लैंड स्लाइड के साथ फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आईं हैं. अभी प्रदेश में बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है. हालांकि आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से आसमान साफ रहा.

कई क्षेत्रों में सुबह से धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद काले बादल देखे जा रहे हैं. वहीं, मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है. आज सात जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है. वही, 20 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 21-22 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सामान्य से अधिक बारिश

वहीं, एक जून से लेकर 19 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 17 फीसदी अधिक बारिश हुई है. प्रदेश में अब तक सामान्य स्तर पर 535.4 एमएम बारिश होती है, लेकिन 624.5 एमएम बारिश अब तक प्रदेश में हुई है. मंडी में अब तक 1306.1 एमएम बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य बारिश का 56 प्रतिशत अधिक है. लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश हुई है. यहां पर 92.2 एमएम बारिश हुई है. ये सामान्य से 64 प्रतिशत कम है.

लग घाटी में फटा बादल

वहीं, कुल्लू में बीती रात हुई भारी बारिश के चलते लग घाटी के समाना में जहां बादल फटा. वहीं, बादल फटने के चलते दो दुकानों और एक बाइक को भी नुकसान हुआ है. वही बादल फटने के चलते लोगों के खेतों को भी नुकसान पहुंचा है. भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं.

चौहारघाटी में बारिश से नुकसान

वहीं, मंडी की चौहारघाटी में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है. घाटी की दो पंचायतें अधिक प्रभावित बताई जा रही हैं, जिसमें शिल्हबुधाणी और तरस्वाण शामिल हैं. यहां से अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 6 फुट ब्रिज, एक वाहन, एक दुकान और सैंकड़ों बीघा भूमि पानी के तेज बहाव के साथ बह गई है, जिससे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है. हालांकि किसी प्रकार के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है.

शिमला में भी भूस्खलन से मकानों पैदा हुआ खतरा

भारी बारिश से राजधानी शिमला में भी कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं. शिमला शहर के बैनमोर वार्ड के राजभवन क्षेत्र में देर रात भारी भूस्खलन के चलते सड़क ठप हो गई. यहां कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है. इन घरों को अब खाली करवाया जा रहा है. मंगलवार सुबह महापौर सुरेंद्र चौहान समेत नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य का जायजा लिया. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सुबह मौके पर नुकसान का जायजा लिया.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर ने रचा इतिहास, इस केंद्रीय योजना में उत्तर भारत में हासिल किया पहला स्थान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. भारी बारिश और लैंड स्लाइड के साथ फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आईं हैं. अभी प्रदेश में बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है. हालांकि आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से आसमान साफ रहा.

कई क्षेत्रों में सुबह से धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद काले बादल देखे जा रहे हैं. वहीं, मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है. आज सात जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है. वही, 20 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 21-22 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सामान्य से अधिक बारिश

वहीं, एक जून से लेकर 19 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 17 फीसदी अधिक बारिश हुई है. प्रदेश में अब तक सामान्य स्तर पर 535.4 एमएम बारिश होती है, लेकिन 624.5 एमएम बारिश अब तक प्रदेश में हुई है. मंडी में अब तक 1306.1 एमएम बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य बारिश का 56 प्रतिशत अधिक है. लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश हुई है. यहां पर 92.2 एमएम बारिश हुई है. ये सामान्य से 64 प्रतिशत कम है.

लग घाटी में फटा बादल

वहीं, कुल्लू में बीती रात हुई भारी बारिश के चलते लग घाटी के समाना में जहां बादल फटा. वहीं, बादल फटने के चलते दो दुकानों और एक बाइक को भी नुकसान हुआ है. वही बादल फटने के चलते लोगों के खेतों को भी नुकसान पहुंचा है. भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं.

चौहारघाटी में बारिश से नुकसान

वहीं, मंडी की चौहारघाटी में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है. घाटी की दो पंचायतें अधिक प्रभावित बताई जा रही हैं, जिसमें शिल्हबुधाणी और तरस्वाण शामिल हैं. यहां से अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 6 फुट ब्रिज, एक वाहन, एक दुकान और सैंकड़ों बीघा भूमि पानी के तेज बहाव के साथ बह गई है, जिससे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है. हालांकि किसी प्रकार के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है.

शिमला में भी भूस्खलन से मकानों पैदा हुआ खतरा

भारी बारिश से राजधानी शिमला में भी कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं. शिमला शहर के बैनमोर वार्ड के राजभवन क्षेत्र में देर रात भारी भूस्खलन के चलते सड़क ठप हो गई. यहां कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है. इन घरों को अब खाली करवाया जा रहा है. मंगलवार सुबह महापौर सुरेंद्र चौहान समेत नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य का जायजा लिया. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सुबह मौके पर नुकसान का जायजा लिया.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर ने रचा इतिहास, इस केंद्रीय योजना में उत्तर भारत में हासिल किया पहला स्थान

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL WEATHERHIMACHAL RAIN ALERTHIMACHAL YELLOW ALERTHIMACHAL CLOUD BURSTHIMACHAL WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

पेड़ पर लग रहे दिल के आकार के सेब, छिलके के अंदर से लिखा है LOVE, प्रेमी जोड़ों में भारी डिमांड

"हिमाचल में जलवायु परिवर्तन का असर, बादल फटने से मच रही तबाही, सरकार करेगी अध्ययन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.