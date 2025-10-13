ETV Bharat / state

दिवाली-छठ से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार, जानिए इसकी खास बातें

दिल्ली में यात्री सुविधा केंद्र तैयार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली और छठ त्योहार मनाने के लिए दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग पूर्व के राज्यों में जाते हैं. त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित डिब्बों (जनरल कोच) में सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है. बीती फरवरी में स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों को मौत हो गई थी. 25 से अधिक घायल हो गए थे. ऐसे में इस बार यात्रियों को राहत देने और भीड़ प्रबंधन करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां टिकट खरीदने से लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफार्म तक जाने की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पर दी जा रही है. इससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है. रेलवे की इस नई पहल से न सिर्फ स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन को आसान बनाया है, बल्कि यात्रियों की परेशानी भी काफी हद तक कम कर दी है. अब जनरल कोच से यात्रा करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर लंबी लाइनों में लगने या टिकट खिड़कियों पर धक्कामुक्की करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर से आने वाले जनरल क्लास के यात्रियों को इसी व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ेगा. रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार (ETV Bharat) तीन चरणों में है नई व्यवस्था:

