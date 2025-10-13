दिवाली-छठ से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार, जानिए इसकी खास बातें
रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के इंतजार व सुविधा के लिए एक नया यात्री सुविधा केंद्र तैयार किया है. आइए जानते हैं..
Published : October 13, 2025 at 6:44 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली और छठ त्योहार मनाने के लिए दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग पूर्व के राज्यों में जाते हैं. त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित डिब्बों (जनरल कोच) में सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है. बीती फरवरी में स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों को मौत हो गई थी. 25 से अधिक घायल हो गए थे. ऐसे में इस बार यात्रियों को राहत देने और भीड़ प्रबंधन करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां टिकट खरीदने से लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफार्म तक जाने की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पर दी जा रही है. इससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है.
रेलवे की इस नई पहल से न सिर्फ स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन को आसान बनाया है, बल्कि यात्रियों की परेशानी भी काफी हद तक कम कर दी है. अब जनरल कोच से यात्रा करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर लंबी लाइनों में लगने या टिकट खिड़कियों पर धक्कामुक्की करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर से आने वाले जनरल क्लास के यात्रियों को इसी व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ेगा.
तीन चरणों में है नई व्यवस्था:
- फ्री टिकटिंग जोन: रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री सुविधा केंद्र में प्रवेश करने के बाद यहां पहुंचेंगे. इस क्षेत्र में बैठने व खाने-पीने की व्यवस्था है. खानपान स्टॉल, पेयजल, शौचालय व प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं यात्रियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं. यहां पर बड़े-बड़े पंखे लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को गर्मी से राहत मिल सके.
- टिकटिंग जोन: फ्री टिकटिंग जोन के बाद यात्री टिकट लेने के लिए पहुंचते हैं. यहां 20 टिकट काउंटर बनाए गए हैं, इसमें दिव्यांग यात्रियों के लिए एक अलग काउंटर की सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें टिकट के लिए प्रतीक्षा न करना पड़े. साथ ही 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, जहां से यात्री स्वयं टिकट निकाल सकते हैं. एक इंक्वायरी काउंटर व डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिन पर ट्रेनों के समय, प्लेटफॉर्म नंबर व अन्य सूचनाएं लगातार प्रसारित की जाती हैं.
- पोस्ट टिकटिंग जोन (सुरक्षा जांच क्षेत्र): टिकट लेने के बाद यात्री इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. इस क्षेत्र में पांच स्कैनर मशीनें लगाई गई हैं, जो यात्रियों के सामान की जांच करती हैं. इसके साथ ही मेटल डिटेक्टर गेट्स और आरपीएफ के जवानों की मौजूदगी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है.
कतार में ट्रेन तक पहुंच:
यात्री सुविधा केंद्र से सीधे प्लेटफार्म नंबर 1 से 16 तक जाने का रास्ता बना है. प्लेटफार्म नंबर 16 इस केंद्र से बिल्कुल सटा हुआ है, जिससे यात्रियों को फुटओवर ब्रिज चढ़ने की जरूरत नहीं है. कतार में खड़ा कर यात्रियों को भेजा जाता है. प्लेटफार्म संख्या 1 से 15 तक जाने के लिए यात्रियों को क्रमवार कतारों में खड़ा किया जा रहा है. इसके बाद फुटओवर से उन्हें प्लेटफार्म पर भेजा जाता है, प्लेटफार्म पर मौजूद आरपीएफ कर्मचारी यात्रियों को क्रमबध्द तरीके से ट्रेन में बैठाते हैं.
अनुशासन पर जोर:
आरपीएफ नई दिल्ली के प्रभारी इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने बताया कि इस पूरे क्षेत्र को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया है. हर जोन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. आरपीएफ जवान लगातार गश्त पर रहते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ भीड़ को नियंत्रित की जा सके. जहां पहले भीड़भाड़ के दिनों में जनरल टिकट वाले यात्रियों धक्के खाने पड़ते थे, अब उन्हें ठहरने, टिकट लेने व ट्रेन पकड़ने की सारी सुविधा एक ही छत के नीचे मिल रही है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह नया यात्री सुविधा केंद्र अनारक्षित यात्रियों के लिए न सिर्फ सुविधा का केंद्र है बल्कि रेलवे के भीड़ प्रबंधन की दिशा में एक स्मार्ट व मानवीय पहल है.
ये भी पढ़ें:
- यात्रीगण कृपया ध्यान दें...! अब बिना रिजर्वेशन वालों को भी मिलेगी आराम करने की सुविधा, यात्री सुविधा केंद्र तैयार
- दीपावली और छठ पर यात्रियों को राहत देने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए गए विशेष इंतजाम, जानें
- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक