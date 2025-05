ETV Bharat / state

नरवाना की बेटी यशिका ने हरियाणा बोर्ड 12वीं में किया कमाल, राज्य में दूसरा स्थान, सीए बनने का है सपना - HARYANA BOARD 12TH RESULT

राज्य में दूसरा स्थान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 13, 2025 at 5:25 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 6:22 PM IST 2 Min Read

जींद: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सोमवार को घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में नरवाना के एसडी कन्या महाविद्यालय की छात्रा यशिका ने 495 अंक प्राप्त कर हरियाणा राज्य में द्वितीय स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि से उसने न केवल अपने माता-पिता बल्कि पूरे नरवाना का नाम रोशन कर दिया है. यशिका का सपना है कि वह भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बने. खुशी का माहौल, स्कूल में मनाया जश्न जैसे ही स्कूल को यशिका की इस उपलब्धि की जानकारी मिली, स्कूल में जश्न का माहौल छा गया. छात्र-छात्राएं और शिक्षकगण नाच-गाकर खुशी जाहिर करने लगे. स्कूल में बधाई देने वालों का तांता लग गया. नरवाना की बेटी यशिका ने पाया दूसरा स्थान (ईटीवी भारत) बेटियों को मौका मिले तो वे भी कर सकती हैं कमाल

यशिका ने कहा कि वह पढ़ाई के साथ-साथ बैडमिंटन में भी रुचि रखती है और प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और स्कूल स्टाफ को दिया. यशिका ने यह भी संदेश दिया कि बेटियों को भी समान अवसर दिए जाएं, तो वे भी अपने माता-पिता और समाज का नाम रोशन कर सकती हैं. परिवार को गर्व, शिक्षक भी गदगद (Etv Bharat) परिवार को गर्व, शिक्षक भी गदगद यशिका के पिता सूरज ने कहा, “मुझे अपनी बेटी पर गर्व है. हमें उम्मीद थी कि वह जिले में अच्छा स्थान लाएगी, लेकिन जब पता चला कि वह राज्य में दूसरी पोजीशन पर है, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.” स्कूल की प्रिंसिपल नीना गुप्ता ने कहा, “हमें गर्व है कि यशिका ने हमारे विद्यालय का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है.” यशिका की सफलता न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि है, बल्कि यह समाज को एक प्रेरणादायक संदेश भी देती है कि बेटियों को अवसर देने से वे भी ऊँचाइयों को छू सकती हैं. इसे भी पढ़ें- हरियाणा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित: कैथल के अर्पण ने किया टॉप, जींद अव्वल, नूंह सबसे पीछे, 85.66 रहा पास प्रतिशत

जींद: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सोमवार को घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में नरवाना के एसडी कन्या महाविद्यालय की छात्रा यशिका ने 495 अंक प्राप्त कर हरियाणा राज्य में द्वितीय स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि से उसने न केवल अपने माता-पिता बल्कि पूरे नरवाना का नाम रोशन कर दिया है. यशिका का सपना है कि वह भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बने. खुशी का माहौल, स्कूल में मनाया जश्न जैसे ही स्कूल को यशिका की इस उपलब्धि की जानकारी मिली, स्कूल में जश्न का माहौल छा गया. छात्र-छात्राएं और शिक्षकगण नाच-गाकर खुशी जाहिर करने लगे. स्कूल में बधाई देने वालों का तांता लग गया. नरवाना की बेटी यशिका ने पाया दूसरा स्थान (ईटीवी भारत) बेटियों को मौका मिले तो वे भी कर सकती हैं कमाल यशिका ने कहा कि वह पढ़ाई के साथ-साथ बैडमिंटन में भी रुचि रखती है और प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और स्कूल स्टाफ को दिया. यशिका ने यह भी संदेश दिया कि बेटियों को भी समान अवसर दिए जाएं, तो वे भी अपने माता-पिता और समाज का नाम रोशन कर सकती हैं. परिवार को गर्व, शिक्षक भी गदगद (Etv Bharat) परिवार को गर्व, शिक्षक भी गदगद यशिका के पिता सूरज ने कहा, “मुझे अपनी बेटी पर गर्व है. हमें उम्मीद थी कि वह जिले में अच्छा स्थान लाएगी, लेकिन जब पता चला कि वह राज्य में दूसरी पोजीशन पर है, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.” स्कूल की प्रिंसिपल नीना गुप्ता ने कहा, “हमें गर्व है कि यशिका ने हमारे विद्यालय का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है.” यशिका की सफलता न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि है, बल्कि यह समाज को एक प्रेरणादायक संदेश भी देती है कि बेटियों को अवसर देने से वे भी ऊँचाइयों को छू सकती हैं. इसे भी पढ़ें- हरियाणा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित: कैथल के अर्पण ने किया टॉप, जींद अव्वल, नूंह सबसे पीछे, 85.66 रहा पास प्रतिशत

Last Updated : May 13, 2025 at 6:22 PM IST