UKSSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच के समर्थन में उतरे विधायक संजय डोभाल, राज्यपाल के सामने रखी मांग

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ( फोटो- ETV Bharat )

September 25, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है. बेरोजगार युवाओं का सड़कों पर उतरकर आंदोलन जारी है. अब युवाओं को जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन से मिलने लगा है. इस कड़ी में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर पेपर लीक मामले में सीबीआई (CBI) जांच की मांग की है. उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक मामले में एक तरफ बेरोजगार युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है तो दूसरी तरफ अब यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने भी उनको समर्थन देते हुए उनकी सीबीआई जांच की मांग को सही ठहरा दिया है. इस मामले में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन भी सौंपा. यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल का बयान (वीडियो- ETV Bharat) पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग: दरअसल, प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण पर जमकर विवाद हो रहा है. उत्तराखंड बेरोजगार संघ मामले की सीबीआई जांच करने के साथ ही परीक्षा को निरस्त किए जाने की भी मांग कर रहा है. खास बात ये है कि अब तक जो आंदोलन केवल बेरोजगारों तक दिखाई दे रहा था, अब उसमें जनप्रतिनिधि भी अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्या बोले निर्दलीय विधायक संजय डोभाल? यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल का कहना है कि उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि) गुरमीत सिंह से मुलाकात की है. जिसमें उनसे सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच किए जाने की भी मांग की है. उन्होंने बताया कि इस मामले में राज्यपाल ने भी गंभीरता दिखाई है. उन्होंने प्रकरण पर सीबीआई जांच को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है.

