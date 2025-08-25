ETV Bharat / state

यमुनानगर हत्याकांड: पति बना रास्ते का कांटा, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर करा दी हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश - YAMUNANAGAR PRINCE MURDER CASE

यमुनानगर में मई में प्रिंस नामक युवक की हत्या का खुलासा हुआ है. पुलिस ने उसकी पत्नी और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया.

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर के थाना साडोरा क्षेत्र में मई महीने में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई थी. हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था. इसमें शामिल विभिन्न अधिकारियों ने जांच शुरू की. इसी दौरान मृतक प्रिंस की पत्नी पर शक हुआ. इसके बाद पूछताछ की गई और खुलासा हुआ कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह हत्या करवाई थी.

ऐसे की गई हत्या

डीएसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि 26 मई को प्रिंस जैसे ही अपनी ड्यूटी खत्म करके फैक्ट्री से बाहर निकला, हैप्पी औप उसके एक साथी ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और जंगल के रास्ते में ले जाकर उस के सिर पर वार कर दिया. उसके बाद उस पर चाकू से भी वार किया गया. जिससे उसकी मौत हो गई. इससे पहले दोनों युवकों ने अपने मोबाइल बंद करके घर ही छोड़ दिया था, ताकि उनकी लोकेशन का पता नहीं चले. पुलिस पूछताछ में अब हत्या का खुलासा हुआ है. मृतक प्रिंस की पत्नी, उसके प्रेमी हैप्पी सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर करा दी पति की हत्या (Etv Bharat)

मृतक की पत्नी के थे हत्यारोपी के साथ संबंध

डीएसपी ने बताया कि मृतक प्रिंस की पत्नी के हैप्पी नामक युवक से प्रेम संबंध थे. दोनों शादी करना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया. अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है.

