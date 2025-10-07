ETV Bharat / state

यमुनानगर में इमीग्रेशन सेंटर संचालक के घर फायरिंग का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस हिरासत से भागने के चक्कर में पुल से लगाई छलांग, गंभीर रूप से घायल

इमीग्रेशन सेंटर संचालक के घर फायरिंग केस में गिरफ्तार दूसरे आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया. इस दौरान घायल हो गया.

Immigration center Home Firing Case
हिरासत से भागने के क्रम में पुल से कूदा आरोपी, घायल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 7, 2025 at 5:34 PM IST

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर जिले के साढ़ौरा में 13 सितंबर की रात इमीग्रेशन सेंटर संचालक के घर फायरिंग कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कांड से जुड़े दूसरे आरोपी आदित्य को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पूछताछ के लिए आदित्य को सीआईए टीम के द्वारा एसटीएफ कार्यालय लाया जा रहा था. इसी बीच आरोपी आदित्य ने अचानक पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की और पुल से नीचे छलांग लगा दी. इस दौरान आरोपी को गंभीर चोटें आई है. इससे पहले 14 सितंबर को साहिल नामक एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी साहिल ने भी भागने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी भी पैर टूट गई थी.

भागने की क्या है कहानीः रास्ते में अचानक आदित्य ने पुलिस को बताया कि उसे उल्टी आ रही है. इस पर पुलिस ने मानवता दिखाते हुए गाड़ी को रोका और उसे नीचे उतरने की अनुमति दे दी. इसके बाद आरोपी आदित्य ने अचानक पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की. वह हाईवे की ओर दौड़ा और मौके का फायदा उठाते हुए पुल से नीचे छलांग लगा दी. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस टीम ने तुरंत पुल के नीचे पहुंची, जहां आदित्य घायल अवस्था में पड़ा था. उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, उसे कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में आरोपी अस्पताल में भर्ती है.

इमीग्रेशन सेंटर संचालक के घर फायरिंग मामला (Etv Bharat)

क्या बोले जांच अधिकारी: इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर फायरिंग मामले के जांच अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि "मामले में पुलिस की स्पेशल टीम काम कर रही थी. दोनों आरोपियों से एक साथ पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं. पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस ने पीड़ित के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दी है ताकि कोई अन्य अप्रिय घटना न हो."

