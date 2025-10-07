ETV Bharat / state

यमुनानगर में इमीग्रेशन सेंटर संचालक के घर फायरिंग का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस हिरासत से भागने के चक्कर में पुल से लगाई छलांग, गंभीर रूप से घायल

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर जिले के साढ़ौरा में 13 सितंबर की रात इमीग्रेशन सेंटर संचालक के घर फायरिंग कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कांड से जुड़े दूसरे आरोपी आदित्य को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पूछताछ के लिए आदित्य को सीआईए टीम के द्वारा एसटीएफ कार्यालय लाया जा रहा था. इसी बीच आरोपी आदित्य ने अचानक पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की और पुल से नीचे छलांग लगा दी. इस दौरान आरोपी को गंभीर चोटें आई है. इससे पहले 14 सितंबर को साहिल नामक एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी साहिल ने भी भागने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी भी पैर टूट गई थी.

भागने की क्या है कहानीः रास्ते में अचानक आदित्य ने पुलिस को बताया कि उसे उल्टी आ रही है. इस पर पुलिस ने मानवता दिखाते हुए गाड़ी को रोका और उसे नीचे उतरने की अनुमति दे दी. इसके बाद आरोपी आदित्य ने अचानक पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की. वह हाईवे की ओर दौड़ा और मौके का फायदा उठाते हुए पुल से नीचे छलांग लगा दी. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस टीम ने तुरंत पुल के नीचे पहुंची, जहां आदित्य घायल अवस्था में पड़ा था. उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, उसे कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में आरोपी अस्पताल में भर्ती है.