यमुनानगर के सिविल सर्जन की हार्ट अटैक से मौत, यौन शोषण का था आरोप, 20 सितंबर से थे फरार

कुरुक्षेत्र: यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉ. मंजीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई. डॉ. मंजीत पर एक महिला डॉक्टर ने यौन शोषण और जातिसूचक टिप्पणियों के गंभीर आरोप लगाए थे. शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के गांव कुरड़ी में हार्ट अटैक से डॉ. मंजीत की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

20 सितंबर से थे फरार: इस बारे में कुरुक्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल सीएमओ डॉ. एस एस महला ने जानकारी दी. डॉ. एस एस महला ने बताया कि, "डॉ. मंजीत सिंह हाल ही में अपने गांव कुरड़ी में अपनी मां के पास रह रहे थे. वे 20 सितंबर से फरार चल रहे थे, जब यमुनानगर सिविल अस्पताल में तैनात एक महिला कंसल्टेंट डॉक्टर ने उन पर यौन उत्पीड़न और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया था.शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही डॉ. मंजीत सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे."