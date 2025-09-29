यमुनानगर के सिविल सर्जन की हार्ट अटैक से मौत, यौन शोषण का था आरोप, 20 सितंबर से थे फरार
यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉ. मंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई.
Published : September 29, 2025 at 5:20 PM IST
कुरुक्षेत्र: यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉ. मंजीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई. डॉ. मंजीत पर एक महिला डॉक्टर ने यौन शोषण और जातिसूचक टिप्पणियों के गंभीर आरोप लगाए थे. शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के गांव कुरड़ी में हार्ट अटैक से डॉ. मंजीत की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
20 सितंबर से थे फरार: इस बारे में कुरुक्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल सीएमओ डॉ. एस एस महला ने जानकारी दी. डॉ. एस एस महला ने बताया कि, "डॉ. मंजीत सिंह हाल ही में अपने गांव कुरड़ी में अपनी मां के पास रह रहे थे. वे 20 सितंबर से फरार चल रहे थे, जब यमुनानगर सिविल अस्पताल में तैनात एक महिला कंसल्टेंट डॉक्टर ने उन पर यौन उत्पीड़न और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया था.शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही डॉ. मंजीत सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे."
अचानक हुई मौत: सीएमओ डॉ. एस एस महला ने आगे जानकारी दी कि पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की. उन्होंने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया. हालांकि सैशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी और वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की तैयारी में थे. इसी बीच शुक्रवार को उनकी अचानक मौत हो गई. उनकी मौत की पुष्टि कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल (LNJP) के सीएमओ डॉ. एस. एस. महला ने की. पुलिस और मेडिकल टीम प्रथम दृष्टया इसे हार्ट अटैक मान रही है, हालांकि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और पूरी स्थिति की जांच की जा रही है.
