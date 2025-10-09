ETV Bharat / state

यमुनानगर में चेन स्नेचिंग से पहले पकड़े गए दो शातिर, भागते वक्त फिसलने से टूटीं टांगे, घसीटते हुए पब्लिक के पास ले गई पुलिस

यमुनानगर में चेन स्नेचिंग से पहले दो आरोपी पकड़े गए. पुलिस दोनों को घसीटते हुए पब्लिक के पास निशानदेही के लिए लाई.

Yamunanagar chain snatching case
यमुनानगर में स्नेचिंग से पहले पकड़े गए दो आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 9, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read
यमुनानगर: जिले में बढ़ती चेन स्नेचिंग की घटनाओं के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. यमुनाननगर सीआईए-वन (CIA-1) की टीम ने गश्त के दौरान दो शातिर स्नेचरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमादलपुर निवासी फिरोज और आशिक के तौर पर हुई है. ये दोनों पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रह चुके हैं.

हाईवे पर घूम रहे थे दोनों: जांच अधिकारी सुखदेव की मानें तो यमुनानगर के कैल क्षेत्र में नवनिर्मित हाईवे के आसपास दो संदिग्ध युवकों के घूमने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही सीआईए-वन की टीम सक्रिय हुई और गश्त तेज कर दी. टीम ने मौके पर दो संदिग्ध युवकों को देखा. जब पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया तो वे बाइक से भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने पीछा किया. इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया: पुलिस ने घायल स्थिति में दोनों को मौके पर ही काबू किया और उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस जांच अधिकारी सुखविंदर के अनुसार दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इससे पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुके हैं.

यमुनानगर में स्नेचिंग से पहले पकड़े गए दो शातिर (ETV Bharat)

दोनों को देख भड़की जनता: 6 अक्टूबर को पकड़े गए इन आरोपियों को शुक्रवार को पुलिस ने निशानदेही के लिए वारदात स्थल पर लाया. जैसे ही पुलिस उन्हें मौके पर लेकर पहुंची, स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. भीड़ ने आरोपियों को देख कर नाराजगी जताई और मांग की कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए.

घसीटते हुए ले गई पुलिस: जब पुलिस आरोपी फिरोज और आशिक को गली से घसीटते हुए लेकर जा रही थी, तब वहां मौजूद लोगों ने राहत और संतोष जताया. लोगों का कहना था कि अपराधियों को भागते वक्त इस हाल में देखना, अपने आप में एक सजा है.

पुलिस का सख्त संदेश: जांच अधिकारी सुखदेव ने बताया कि उनकी टीम लगातार क्षेत्र में स्नेचिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर को सुरक्षित बनाया जा सके. ऐसे अपराधियों को पकड़े जाने पर सख्त सजा दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: यमुनानगर में सड़क पर दिखा अजगर, क्षेत्र में दहशत का माहौल, काफी देर तक थमा रहा ट्रैफिक

