यमुनानगर में चेन स्नेचिंग से पहले पकड़े गए दो शातिर, भागते वक्त फिसलने से टूटीं टांगे, घसीटते हुए पब्लिक के पास ले गई पुलिस

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 9, 2025 at 10:27 AM IST 2 Min Read

यमुनानगर: जिले में बढ़ती चेन स्नेचिंग की घटनाओं के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. यमुनाननगर सीआईए-वन (CIA-1) की टीम ने गश्त के दौरान दो शातिर स्नेचरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमादलपुर निवासी फिरोज और आशिक के तौर पर हुई है. ये दोनों पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रह चुके हैं. हाईवे पर घूम रहे थे दोनों: जांच अधिकारी सुखदेव की मानें तो यमुनानगर के कैल क्षेत्र में नवनिर्मित हाईवे के आसपास दो संदिग्ध युवकों के घूमने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही सीआईए-वन की टीम सक्रिय हुई और गश्त तेज कर दी. टीम ने मौके पर दो संदिग्ध युवकों को देखा. जब पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया तो वे बाइक से भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने पीछा किया. इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया: पुलिस ने घायल स्थिति में दोनों को मौके पर ही काबू किया और उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस जांच अधिकारी सुखविंदर के अनुसार दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इससे पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुके हैं. यमुनानगर में स्नेचिंग से पहले पकड़े गए दो शातिर (ETV Bharat)