नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंच गया है. केंद्रीय जल आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे पुराने लोहे के पुल (रेलवे ब्रिज) पर यमुना का जलस्तर 207.09 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर 204.50 मीटर और खतरे के स्तर 205.33 मीटर से काफी ऊपर है.

भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के पूर्वानुमान के मुताबिक, बुधवार रात 8 बजे तक जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वज़ीराबाद और ओखला बैराज से छोड़े जाने वाले पानी का असर दिल्ली में जलस्तर पर और अधिक पड़ सकता है. यमुना का अब तक का सबसे ऊंचा जलस्तर 208.66 मीटर 13 जुलाई 2023 को दर्ज हुआ था.

बता दें कि लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है. इसके साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है. दिल्ली सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने गीता कॉलोनी, मयूर विहार समेत कई इलाकों में राहत शिविर बनाए हैं. वहां खाने-पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था की गई है. लोगों का कहना है कि वे दो-दो पीढ़ियों से यमुना खादर में रहकर जीवनयापन कर रहे हैं, लेकिन इस बार बाढ़ ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे अपना घर छोड़कर शिविरों में शरण लें.

आईटीओ ब्रिज के पास स्थित पार्क में यमुना का पानी घुसा

पूर्वी दिल्ली के आईटीओ ब्रिज के पास स्थित आशिता पार्क में यमुना का पानी भरने लगा है. पार्क में जमा पानी के बीच सांप नजर आने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है. आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि पार्क का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है. पानी भरने के कारण जगह-जगह कीचड़ जमा हो गई है और जलीय जीव भी दिखने लगे हैं. सबसे अधिक चिंता सांपों की मौजूदगी को लेकर है, जिससे लोगों का पार्क में आना-जाना पूरी तरह बंद हो गया है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने से न सिर्फ पार्क, बल्कि निचले इलाकों में भी पानी घुसने का खतरा है. कई परिवार पहले से ही अपने घरों से सामान हटाने लगे हैं. प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि यमुना का जलस्तर और बढ़ा तो आईटीओ ब्रिज और आसपास के इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है. फिलहाल राहत एवं बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

यमुना बाजार इलाके में NDRF की टीम तैनात

बता दें कि यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण यमुना बाजार के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. यमुना बाजार इलाके में NDRF की टीम तैनात है. कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि यहां पर तकरीबन 5-6 फीट पानी है. निचले इलाकों के घरों से लोगों को निकाल लिया गया है. अभी कुछ लोग और भी हैं जिन्हें बोला गया है कि सुरक्षित जगहों पर आ जाएं. कल रात से ही टीम यहां तैनात है.

ये भी पढ़ें: