दिल्ली में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा! डेंजर मार्क के करीब पहुंचा वाटर लेवल, अलर्ट जारी - YAMUNA WATER LEVEL RISES

यमुना नदी का जलस्तर करीब 9 बजे 205.22 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही कम है.

दिल्ली में खतरे के निशान के करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर
दिल्ली में खतरे के निशान के करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2025 at 1:10 PM IST

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर शनिवार सुबह करीब 9 बजे 205.22 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही कम है.

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, यमुना नदी के जलस्तर की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है क्योंकि पूर्वानुमान के अनुसार जलस्तर में वृद्धि जारी रहेगी.

वज़ीराबाद और हथिनीकुंड बैराज की वजह से बढ़ा जलस्तर
केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने कहा, "जलस्तर में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण वज़ीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की भारी मात्रा है." बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज हर घंटे लगभग 38,897 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है और वज़ीराबाद बैराज हर घंटे 45,620 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं.

चेतावनी चिह्न के करीब पहुंचा यमुना का पानी
बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं. ऊपरी धारा से कम पानी छोड़े जाने पर भी जल स्तर बढ़ रहा है, जो दिल्ली में चेतावनी चिह्न के करीब पहुंच रहा है. शहर के लिए चेतावनी चिह्न 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है, और निकासी 206 मीटर से शुरू होती है.

यमुना किनारे न जाने की अपील
बता दें कि पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नज़र रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है. यदि जल स्तर और बढ़ा तो यह खतरे के निशान को पार कर सकता है. प्रशासन की तरफ से लोगों से यमुना नदी के किनारे ना जाने और पशुओं को भी ना जाने देने की अपील की जा रही है.

