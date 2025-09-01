नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया. शहर के लिए चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है. लोगों को 206 मीटर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर से ऊपर है और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़ रहा है.
नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए लगाए गए तंबू : मयूर विहार निवासी अशोक ने बताया कि नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए तंबू लगाए गए हैं, जब बाढ़ आएगी तो वे बाहर आकर इन तंबुओं में रहेंगे. इस बीच, आईएमडी ने रविवार को कहा कि भारत ने अगस्त 2025 के दौरान दशकों में अपनी सबसे अधिक वर्षा दर्ज की है, जिसमें कई राज्यों में असाधारण वर्षा हुई है.
हरियाणा में यमुना का जलस्तर 3.29 लाख क्यूसेक पहुंचा
जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद अधिकारियों को हथिनीकुंड बैराज के द्वार खोलने पड़े. अधिकारियों के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज में यमुना नदी में पानी का प्रवाह बढ़कर 3.29 लाख क्यूसेक हो गया, जो इस मानसून सीजन में दर्ज किया गया सबसे अधिक जल प्रवाह है. वहीं 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक प्रवाह को "उच्च बाढ़" (HIGH FLOOD) माना जाता है.
हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज के गेट खोले जाने से दिल्ली की ओर पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है. बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर करीब 48 घंटे लगते हैं. अधिकारियों ने बताया कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिले तथा कुछ अन्य जिलों में यमुना के किनारे बसे गांवों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. हरियाणा में सोमवार को पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला सहित कई जगहों पर भारी बारिश हुई, जिससे यमुना का जलस्तर और तेजी से बढ़ा है.
दिल्ली में बाढ़ का खतरा, कई इलाके हो सकते हैं जलमग्न
हथिनीकुंड बैराज पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यहां पर 3.29 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है जिससे दिल्ली में भी बाढ़ आने का खतरा और प्रबल हो गया है. निचले कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक नई दिल्ली में हल्की बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. 3 सितंबर के लिए "बारिश के साथ आंधी" का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जबकि 4 और 5 सितंबर के लिए "बारिश या गरज के साथ बौछारें" का पूर्वानुमान जारी किया गया है.
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने दी जानकारी : आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मानसून की गतिविधि फिर से ज़ोरदार हो गई है और सामान्य से अधिक बारिश सितंबर तक जारी रहने की उम्मीद है.
इस बार हुई बारिश का तुलनात्मक आंकड़ा किया पेश: "अगस्त महीने में पूरे भारत में 268.1 मिमी वर्षा हुई है, जो 2001 के बाद से सातवीं सबसे अधिक और 1901 के बाद से 45वीं रैंक पर है. अगस्त महीने में उत्तर-पश्चिम भारत में 265.0 मिमी वर्षा हुई है, जो 2001 के बाद से सबसे अधिक और 1901 के बाद से 13वीं रैंक पर है. दक्षिण भारत में 250.6 मिमी वर्षा हुई है, जो 2001 के बाद से तीसरी सबसे अधिक है और आईएमडी महानिदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह 1901 के बाद से आठवां सबसे अधिक रैंक पर है".
सितबंर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान: आईएमडी ने बताया कि 14 अगस्त से मानसून के तेजी से पुनर्जीवित होने ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महापात्र ने कहा, "कुल पंद्रह दिनों में चार निम्न-दबाव प्रणालियों के बनने के कारण अगस्त 2025 के उत्तरार्ध के दौरान सक्रिय से लेकर तीव्र मानसून की स्थिति बनी रही.
