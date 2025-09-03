नई दिल्ली: दिल्ली की यमुना इन दिनों उफान पर है. यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब दो मीटर ऊपर पहुंच गया है. सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक दिल्ली में बुधवार 1 बजे यमुना का जलस्तर 207 मीटर रिकॉर्ड किया गया है. इसके साथ ही यमुना का पानी अब निचले स्तर से शहर की तरफ प्रवेश कर गया. कश्मीरी गेट जो दिल्ली का प्रवेश द्वार माना जाता है वहां स्थित मोनेस्ट्री मार्केट जलमग्न हो चुका है. साथ ही लालकिला जहां सैकड़ों साल पहले यमुना छूकर निकलती थी, पानी के स्तर में कमी नहीं आई तो दोबारा उसी स्वरूप में आ जाएगी. हालांकि सेंट्रल वाटर कमीशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नागेंद्र के मुताबिक 3 सितंबर बुधवार शाम तक यमुना का जलस्तर 206.90 मीटर तक बने रहने का अनुमान किया गया है.

सेंट्रल वाटर कमीशन का अनुमान: कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, झड़ौदा कलां, गीता कालोनी, बदरपुर गड्ढा कॉलोनी समेत अन्य हिस्सों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है. कश्मीरी गेट के समीप निगम बोध घाट जो दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है वहां की दहलीज पर भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, अंतिम क्रिया स्थल तक यह पानी न पहुंचे इसके उपाय किए जा रहे हैं. यूं तो बारिश के दौरान यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रही है, लेकिन गत 2023 में जिस तरह यमुना का जलस्तर 208 मीटर रिकॉर्ड को पार कर गया था, इस बार ऐसा हुआ तो उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में बाढ़ से जानमाल को काफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है. हालांकि अभी तक उक्त हिस्से में मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा है. लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम के कार्यकारी निदेशक (जनसंपर्क) अनुज दयाल बताते हैं कि जलस्तर में बढ़ोतरी हुई तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यमुना के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो लाइन पर रफ्तार कम कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाने के निर्देश दे दिए जाएंगे.

नेशनल डिजास्टर रिलीफ फ़ोर्स की टीम तैनात: दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फ़ोर्स की टीम आज भी तैनात है. कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक यहां पर तकरीबन 5-6 फीट पानी है. निचले इलाकों के घरों से लोगों को निकाल लिया गया है. अभी कुछ लोग और भी हैं जिन्हें बोला गया है कि सुरक्षित जगहों पर आ जाएं. कल से ही टीम यहां तैनात है. हम हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार है. सेंट्रल वाटर कमीशन ने अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के माध्यम से देश में बाढ़ की निगरानी के लिए, नदी के जल स्तर के आधार पर, चेतावनी स्तर, खतरे के स्तर और उच्चतम बाढ़ स्तर के आधार पर, विभिन्न बाढ़ स्थितियों को चार अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सामान्य, सामान्य से ऊपर, गंभीर और अत्यधिक श्रेणी शामिल है. दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी इसे दूसरे श्रेणी (सामान्य से ऊपर) में रखा गया है.

सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा बाढ़ को लेकर निर्धारित श्रेणी

1. सामान्य बाढ: किसी भी बाढ़ पूर्वानुमान स्थल पर नदी को "सामान्य बाढ़" की स्थिति में तब कहा जाता है जब नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से नीचे होता है.

2. सामान्य से ऊपर बाढ़: यदि बाढ़ पूर्वानुमान स्थल पर नदी का जल स्तर अपने चेतावनी स्तर को छूता या पार करता है, लेकिन स्थल के खतरे के स्तर से नीचे रहता है, तो बाढ़ की स्थिति को "सामान्य से ऊपर" स्थिति कहा जाता है। इस श्रेणी को पीला रंग दिया गया है.

3. गंभीर बाढ़: यदि पूर्वानुमान स्थल पर नदी का जल स्तर खतरे के स्तर को छूता या पार करता है, लेकिन पूर्वानुमान के उच्चतम बाढ़ स्तर से नीचे है, तो बाढ़ की स्थिति को "गंभीर बाढ़" स्थिति कहा जाता है. इस श्रेणी को नारंगी रंग दिया गया है. "गंभीर बाढ़ की स्थिति" में केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों को एक विशेष "नारंगी बुलेटिन" जारी किया जा रहा है, जिसमें भीषण बाढ़ से संबंधित "विशेष बाढ़ संदेश" शामिल है और इसे हर तीन घंटे में मॉनिटरिंग की जाती है.

4. अत्यधिक बाढ़: बाढ़ की स्थिति को "अत्यधिक" तब कहा जाता है जब नदी का जल स्तर किसी भी पूर्वानुमान स्थल पर अब तक दर्ज "उच्चतम बाढ़ स्तर" को छू लेता है या पार कर जाता है. इस श्रेणी को लाल रंग दिया गया है. "अत्यधिक बाढ़ की स्थिति" में केंद्रीय जल आयोग द्वारा एजेंसियों को एक विशेष "लाल बुलेटिन" जारी किया जा रहा है जिसमें भीषण बाढ़ से संबंधित "विशेष बाढ़ संदेश" शामिल है.

गत दिनों हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़े गए पानी की मात्रा में काफी उतार-चढ़ाव आया है.

1 सितंबर: दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के बाद, हथिनीकुंड बैराज से 3.22 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जो इस मौसम का सबसे अधिक था.

2 सितंबर: सोमवार यानि 1 सितंबर को छोड़े गए पानी के कारण मंगलवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया. मंगलवार सुबह तक बैराज से पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से कम हो गया था, लेकिन शाम तक फिर से बढ़कर लगभग 1.8 लाख क्यूसेक हो गया.

3 सितंबर: सुबह 6 बजे हथिनीकुंड बैराज से 1.68 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया उसके बाद सुबह 11 बजे 1.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिससे आसार हैं कि आज शाम तक यमुना का जलस्तर 207 मीटर को पार कर सकता है.

बता दें कि पिछले सप्ताह के दौरान, विशेषकर एक सितंबर से पहले, भी पानी छोड़ा गया था, लेकिन उसकी मात्रा 50,000 क्यूसेक से कम थी. हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है, इसलिए बैराज पर पानी के बहाव में हुई वृद्धि का असर कुछ दिनों बाद दिल्ली में दिखाई देता है.

