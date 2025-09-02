नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है. पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर तकरीबन 206 मीटर तक दर्ज किया गया है. यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. खासतौर पर यमुना खादर इलाके में रहने वाले किसान और मजदूर परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है.

बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे सैकड़ों लोग: सरकार की ओर से गीता कॉलोनी, मयूर विहार समेत कई इलाकों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर बने राहत शिविर का ईटीवी भारत की टीम ने जायजा लिया. मौके पर दोनों ओर दिल्ली सरकार की तरफ से टेंट लगाए गए हैं, जिनमें बिस्तर, पीने के पानी और भोजन की व्यवस्था की गई है. पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि किसी को दिक्कत न हो.

बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे लोगों से बातचीत (ETV Bharat)

हर साल बाढ़ आने पर घर छोड़ने को मजबूर होते हैं: राहत शिविरों में पहुंचे लोगों ने सरकार की तैयारियों पर संतोष जताया है. उनका कहना है कि रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की गई है. कई लोग अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ शिविरों में रुके हुए हैं. पीड़ितों ने बताया कि वे दो पीढ़ियों से यमुना खादर में रहकर खेती और मजदूरी से गुजर-बसर कर रहे हैं. लेकिन हर बार बाढ़ आने पर उन्हें अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है.

जमुना ओल्ड ब्रिज (ETV Bharat)

मजबूरी के कारण यमुना तट के पास रहने पर मजबूर: लोगों ने बताया कि गरीबी और मजदूरी की मजबूरी के कारण वे यमुना तट के पास रहने पर मजबूर हैं. उनके मुताबिक यहां से हटकर दूसरी जगह रहना संभव नहीं है क्योंकि उनके पास जमीन या पक्के मकान नहीं हैं. परिवार के छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई भी इसी इलाके में चल रही है.

हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार निगरानी की जा रही है. राजस्व विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर और बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त शिविरों की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

ऋषिता गुप्ता, जिला अधिकारी आपदा प्रबंधन (ETV Bharat)

शाहदरा जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है. मंगलवार को शाहदरा जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट प्रमुख ऋषिता गुप्ता ने यमुना ओल्ड ब्रिज का दौरा किया और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यमुना का जलस्तर 205.90 मीटर दर्ज किया गया. शाहदरा जिले में करीब 50 लोग डेंजर जोन और लो-लाइंग एरिया में रह रहे थे. इन्हें प्रशासन ने तुरंत रिलीफ ऑपरेशन के तहत पास के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया. राहत शिविर में खाने-पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से की गई है. ऋषिता गुप्ता ने कहा कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ते ही अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दौरा (ETV Bharat)

जनता को घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रही हैं. उन्होंने ओल्ड रेलवे ब्रिज और यमुना किनारे के क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार हर हाल में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. दिल्ली में बाढ़ के खतरे को लेकर मंगलवार को डिविजनल कमिश्नर नीरज सांवल ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. सरकार और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सभी जरूरी इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं. सांवल ने बताया कि दिल्ली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है.

नोएडा में भी बाढ़ का खतरा: यमुना के डूब क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. जिला प्रशासन ने यमुना के डूब क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी किया है. यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण डूब क्षेत्र में बने कई फार्म हाउस में 5 फीट तक पानी भर गया है. वहां रहने वाले लोग अपने जरूरी समान और मवेशियो को लेकर यमुना पुश्ते में शरण लेना शुरू कर दिया है. वहीं बाढ़ के चलते सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं. जिन जगहों पर जानवर या व्यक्ति फंस गए हैं, उन्हें निकालने का भी काम किया जा रहा है.

