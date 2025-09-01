ETV Bharat / state

रौद्र रूप में यमुना, उफान पर सहायक नदी, हरियाणा-दिल्ली के लिए बढ़ा खतरा - YAMUNA RIVER ALERT

हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के कारण यमुना और सहायक नदियां उफान पर हैं. हरियाणा-दिल्ली में बजी खतरे की घंटी.

Yamuna tributary Tons rive
यमुना नदी की सहायक नदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 2:45 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 5:03 PM IST

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सभी नदी-नाले उफान पर हैं. जिससे प्रदेश के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. यमुना नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. यमुना नदी की सहायक नदी टोंस उफान पर है. टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल के खोदरी और उत्तराखंड के कालसी में यमुना नदी से मिलती है.

जलमग्न हुई 25 फीट ऊंची चट्टान

हिमाचल के सीमावर्ती गांव किलोड़ के पास टोंस नदी के बीचो बीच खड़ी करीब 25 फीट ऊंची एक विशाल चट्टान भी कई दशकों बाद जलमग्न हो गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 10 साल पहले इतना ज्यादा पानी यहां आया था, जब चिड़गांव में बादल फटा था. आज फिर एक बार टोंस नदी उफान पर है और इस विशालकाय चट्टान के ऊपर से पानी बह रहा है. जिससे यमुना नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, नदी के उफान से आसपास के इलाको में डर का माहौल है.

यमुना और सहायक नदियां उफान पर (ETV Bharat)

ईछाड़ी डैम के खोले 6 गेट

वहीं, ईछाड़ी डैम के भी 6 गेट खोल दिए गए हैं. डाकपत्थर बैराज से भी पानी छोड़ा गया है. पांवटा साहिब में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. पांवटा साहिब का यमुना घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. गुरुद्वारे के नीचे स्थित मंदिर के निचले प्रांगण में पानी भर चुका है. जिसके चलते अब हरियाणा और दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बज रही है. हथिनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. हिमाचल में कल तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में दिल्ली समेत कई इलाकों में अगले 48 घंटे बेहद भारी साबित हो सकते हैं.

Yamuna tributary Tons rive
टोंस नदी पहले और जलस्तर बढ़ने के बाद (ETV Bharat)

हथिनी कुंड बैराज में बढ़ा जलस्तर

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज में सुबह 4 बजे से जलस्तर बढ़ने लगा है. जो की तेजी से 3 लाख 29 हजार क्यूसेक पानी के आंकड़े तक पहुंच गया है. बता दें कि 2 लाख 50 हजार क्यूसेक पर यमुना के खतरे का निशान निर्धारित किया गया है और सोमवार (1 सितंबर 2025) सुबह 9 बजे तक बैराज से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि जिस तरीके से यमुना की कैचमेंट बेल्ट में लगातार बारिश हो रही है और पांवटा साहिब से जो रिपोर्ट मिल रही है, उसके हिसाब से आने वाले कई घंटे तक खतरे की यही स्थिति बनी रहने की आशंका है.

Yamuna tributary Tons rive
जान जोखिम में डालकर नदी से लकड़ियां चुन रहे लोग (ETV Bharat)

"कई जगहों पर नदी किनारे लोग लकड़ी पकड़ने जा रहे हैं. हमारी अपील है कि कोई भी चंद पैसों के लालच में अपनी जान जोखिम में न डालें. किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें. बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें. जिला सिरमौर में आज शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं. प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं." - गुंजीत सिंह चीमा, एसडीएम, पांवटा साहिब

हरियाणा में अलर्ट जारी

यमुनानगर, करनाल और सोनीपत के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को यमुना के किनारे न जाने की सलाह दी गई है. अब उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में नहरों की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई है. यमुना में जितना भी पानी हथिनी कुंड बैराज से आ रहा है पूरे का पूरा पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है. जिससे यमुना नदी के साथ लगते हरियाणा के विभिन्न जिले प्रभावित होंगे. इसके अलावा यह पानी अगले 48 घंटे तक दिल्ली पहुंच सकता है. वहां भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. बता दें, यमुना अभी तक शांत थी और अब यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है.

Yamuna tributary Tons rive
प्रशासन की चेतावनी (Social Media Post)

रौद्र रूप में यमुना नदी

यमुनानगर जिला प्रशासन ने यमुना नदी से सटे दर्जनों गांव को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है, क्योंकि जब कभी भी हथिनी कुंड बैराज में पानी का जलस्तर बढ़ता है तो दर्जनों गांव की मुसीबत भी बढ़ जाती है. फसलें जलमग्न हो जाती हैं और घरों में पानी घुस जाता है. यमुना नदी के तेज बहाव की वजह से कई जगह भूमि कटाव भी देखा गया है. यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों से होकर बहती है और फरीदाबाद जिले के हसनपुर के पास राज्य से बाहर निकल जाती है. यह नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा भी बनाती है. यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. इस मानसून में पहली बार यमुना में पानी हाई फ्लड के पास पहुंचा है, जिसमें हथिनी कुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर 3 लाख 29 हजार क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: पौंग डैम का जलस्तर 1400 फीट पहुंचते ही खुलेंगे सभी गेट, पंजाब के लिए खतरे की घंटी

ये भी पढ़ें: पौंग डैम का जलस्तर 1400 फीट पहुंचते ही खुलेंगे सभी गेट, पंजाब के लिए खतरे की घंटी
