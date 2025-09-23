ETV Bharat / state

दिल्लीवाले होंगे पहले से और फिट... यमुना रिवर फ्रंट के तहत बनेगा 12 किमी लंबा साइकिल ट्रैक

यमुना नदी के किनारे बनेगा साइकिल ट्रैक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली व एनसीआर के साइकिलिंग प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के तहत करीब 12 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक साइकिल ट्रैक विकसित करने जा रही है. यह साइकिल ट्रैक ओल्ड रेलवे ब्रिज से शुरू होकर असीता ईस्ट, बायो-डायवर्सिटी पार्क, बांसेरा पार्क होते हुए कालिंदी अविरल तक बनाया जाएगा. परियोजना का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक साइक्लिंग का अनुभव देना है, क्योंकि अभी तक राजधानी में साइक्लिंग करने वालों को सड़कों पर वाहनों के बीच जोखिम उठाना पड़ता है. दिल्ली में सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार आने के बाद ही यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने की बात सामने आई थी. इसके साथ ही सरकार द्वारा यमुना की सफाई को प्राथमिकता दी गई. नदी के किनारे पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई. इन्हीं योजनाओं की कड़ी में अब प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर साइकिल ट्रैक का निर्माण प्रस्तावित किया गया है. यह ट्रैक न केवल दिल्लीवासियों बल्कि पूरे एनसीआर के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा. यमुना नदी के किनारे बनेगा साइकिल ट्रैक (ETV Bharat) साइकिलिंग प्रेमियों के लिए सुरक्षित ट्रैक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट बताती है कि राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें पैदल चलने वालों व साइकिल सवारों की होती हैं. ऐसे में यमुना नदी के किनारे बनाया जाने वाला यह साइकिल ट्रैक साइकिलिंग प्रेमियों को एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा. इसके साथ ही यह साइकिल ट्रैक लोगों को प्रकृति के करीब भी ले जाएगा, क्योंकि यमुना नदी का शांत वातावरण व हरियाली साइकिलिंग को सुखद बनाएगी. ट्रैक के साथ बनेंगे विश्राम स्थल: परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस साइकिल ट्रैक के किनारे-किनारे निश्चित दूरी पर विश्राम स्थल (रेस्टिंग पॉइंट) भी बनाए जाएंगे. हॉर्टिकल्चर विभाग के सहायक निदेशक प्रदीप मौर्या ने बताया कि इन विश्राम स्थलों पर बैठने की व्यवस्था व छांव उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे साइकिल चलाने वाले लोग बीच-बीच में आराम कर सकें.

