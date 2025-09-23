दिल्लीवाले होंगे पहले से और फिट... यमुना रिवर फ्रंट के तहत बनेगा 12 किमी लंबा साइकिल ट्रैक
डीडीए यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के तहत करीब 12 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक साइकिल ट्रैक विकसित करने जा रही है.
Published : September 23, 2025 at 2:13 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली व एनसीआर के साइकिलिंग प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के तहत करीब 12 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक साइकिल ट्रैक विकसित करने जा रही है. यह साइकिल ट्रैक ओल्ड रेलवे ब्रिज से शुरू होकर असीता ईस्ट, बायो-डायवर्सिटी पार्क, बांसेरा पार्क होते हुए कालिंदी अविरल तक बनाया जाएगा. परियोजना का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक साइक्लिंग का अनुभव देना है, क्योंकि अभी तक राजधानी में साइक्लिंग करने वालों को सड़कों पर वाहनों के बीच जोखिम उठाना पड़ता है.
दिल्ली में सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार आने के बाद ही यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने की बात सामने आई थी. इसके साथ ही सरकार द्वारा यमुना की सफाई को प्राथमिकता दी गई. नदी के किनारे पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई. इन्हीं योजनाओं की कड़ी में अब प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर साइकिल ट्रैक का निर्माण प्रस्तावित किया गया है. यह ट्रैक न केवल दिल्लीवासियों बल्कि पूरे एनसीआर के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा.
साइकिलिंग प्रेमियों के लिए सुरक्षित ट्रैक
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट बताती है कि राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें पैदल चलने वालों व साइकिल सवारों की होती हैं. ऐसे में यमुना नदी के किनारे बनाया जाने वाला यह साइकिल ट्रैक साइकिलिंग प्रेमियों को एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा. इसके साथ ही यह साइकिल ट्रैक लोगों को प्रकृति के करीब भी ले जाएगा, क्योंकि यमुना नदी का शांत वातावरण व हरियाली साइकिलिंग को सुखद बनाएगी.
ट्रैक के साथ बनेंगे विश्राम स्थल:
परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस साइकिल ट्रैक के किनारे-किनारे निश्चित दूरी पर विश्राम स्थल (रेस्टिंग पॉइंट) भी बनाए जाएंगे. हॉर्टिकल्चर विभाग के सहायक निदेशक प्रदीप मौर्या ने बताया कि इन विश्राम स्थलों पर बैठने की व्यवस्था व छांव उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे साइकिल चलाने वाले लोग बीच-बीच में आराम कर सकें.
बाढ़ से बह गई परियोजना:
यमुना रिवर फ्रंट परियोजना को यमुना में आई बाढ़ से बड़ा झटका लगा है. यमुना के किनारे विकसित किए जा रहे पार्क व अन्य ढांचागत सुविधाएं बाढ़ की चपेट में आकर काफी क्षतिग्रस्त हो गईं. इससे न सिर्फ पहले से किए गए काम पर पानी फिर गया, बल्कि भारी राजस्व हानि भी हुई है. वासुदेव घाट पार्क, असीता ईस्ट पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क व बसेरा पार्क जैसे कई बड़े पार्क बाढ़ से प्रभावित हुए.
डीडीए अधिकारियों का कहना है कि स्थिति सामान्य हो गई है. मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है. बाढ़ ने परियोजना की गति को भले ही धीमा कर दिया हो, लेकिन सरकार और डीडीए का फोकस यमुना रिवर फ्रंट को विकसित करने पर बना हुआ है. आने वाले समय में ये क्षेत्र न सिर्फ साइकिलिंग ट्रैक बल्कि हरियाली से घिरे पार्कों, पर्यावरण संरक्षण व लोगों के लिए मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा.
साइकिल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा दिल्ली:
इंडिया गेट और उसके आसपास साइकिलिंग करने वाले डॉक्टर गौरव पांडेय मानते हैं कि यह परियोजना दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास साइक्लिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर सकती है. इसके साथ ही यह राजधानी दिल्ली को प्रदूषण कम करने व स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद करेगी. ऐसे समय में जब दिल्ली लगातार वायु प्रदूषण, जाम व सड़क दुर्घटनाओं से जूझ रही है, यमुना किनारे यह साइक्लिंग ट्रैक शहर के लिए एक नई पहचान व लोगों के लिए जीवनशैली में बदलाव का जरिया बन सकता है.
वहीं, दशमीत अग्रवाल कहती है कि उनका ग्रुप साइकिलिंग करने के लिए सड़क पर उतरता है. गाजियाबाद की इंदिरापुरम से दिल्ली इंडिया गेट तक साइकिल चलाते हैं सड़क पर हादसे का डर रहता है. यमुना नदी के किनारे साइकिल ट्रैक न सिर्फ हमें सुरक्षित साइकलिंग की सुविधा प्रदान करेगा बल्कि एक सुखद अहसास भी देगा.
ये भी पढ़ें: