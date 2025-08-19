नई दिल्ली: दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर ओवरफ्लो हो गया है. जिससे बुराड़ी, संत नगर, जगतपुर, वजीराबाद यमुना पुस्ता बांध के करीब तक पानी पहुंच गया है. मवेशियों को निकाला जा रहा है. बढ़ते पानी के कारण किसानों को फसल के बर्बाद होने की चिंता खाई जा रही है.

यमुना नदी का जलस्तर हुआ ओवरफ्लो: रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाले यमुना पुस्ता बांध तक यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है लेकिन हैरानी की बात है कि खेतों में काम करने वाले किसान खेतों में फंसे हैं. यमुना पुस्ता बांध से यमुना की तरफ खेतों में जाने वाला रास्ता भी अब जल मग्न हो चुका है और पानी के तेज बहाव की चपेट में है, जिससे किसानों को वापस यमुना बांध पर आने में दिक्कतें हो रही है और उनका रेस्क्यू करने के लिए अभी तक कोई भी एनडीआरएफ DDMA न ही फ्लड विभाग की टीम इलाके में दिखाई नहीं दे रही है.

यमुना नदी का जलस्तर हुआ ओवरफ्लो (ETV Bharat)

किसानों की फैसले को हो रहा है नुकसान: यमुना संबंधित विभाग द्वारा लगातार लोगों को आश्वासन दिया जा रहा था कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और जगह खाली करने के लिए अलॉटमेंट किया जा रहा था लेकिन बुरारी के प्रधान एन्क्लेव इलाके में यमुना खादर में खेती करने वाले किसानों का आरोप है कि उनके पास ना तो अलॉटमेंट हुआ ना ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कोई राहत सिविल कैंप लगाए गए, जिसकी वजह से वह बाढ़ आने की कारण खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हों जाएगे.

दिल्ली मेें बाढ़ का खतरा: बता दें दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर ओवरफ्लो होकर बुराड़ी, संत नगर, जगतपुर, वजीराबाद और मजनू का टिल्ला होते हुए मॉनेस्ट्री इलाकों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग के अधिकारी यमुना किनारे सक्रिय रहें ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके.

बता दें कि यमुना का जलस्तर 205 मीटर के खतरे के निशान के पार होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. बाढ़ नियंत्रण की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे स्थित कई स्थानों का दौरा किया है. सीएम सचिवालय से सीधे निकलकर यमुना किनारे आईटीओ घाट स्थित असिता ईस्ट पार्क पहुंची, जहां उन्होंने यमुना का जलस्तर और फ्लो की स्थिति का करीब 10 मिनट तक जायजा लिया.

