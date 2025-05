ETV Bharat / state

Published : May 19, 2025 at 1:25 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 1:48 PM IST

नई दिल्ली: दशकों से प्रदूषण से कराह रही यमुना नदी के पानी में कई स्थानों पर प्रदूषण कम हुआ है. इससे झाग बनने की समस्या पर नियंत्रण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मिला है. हाल ही में आई एक पर्यावरण रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में यमुना में फास्फेट की मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई है. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के चलते आने वाले समय में यमुना में झाग बनने की समस्या में कुछ हद तक कमी आ सकती है. DPCC ने जारी की यमुना की रिपोर्ट : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा यमुना नदी में प्रदूषण पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फॉस्फेट का स्तर मई में औसतन 1.57 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो अप्रैल में 1.92 मिलीग्राम प्रति लीटर था. इससे पहले अप्रैल में असगरपुर के पास यह स्तर 5.77 और ओखला में 5.44 तक पहुंच गया था और ये गुणवत्ता मानकों के अनुसार काफी ज्यादा है. डीपीसीसी की रिपोर्ट से दिल्ली के लोगों को मिली थोड़ी राहत (ETV BHARAT) यमुना में जैविक अपशिष्ट की उपस्थिति अधिक : डीपीसीसी की रिपोर्ट में बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) और डीओ (डिजॉल्व ऑक्सीजन) स्तर की भी जांच कर समीक्षा की गई है. बीओडी की मात्रा पल्ला, वजीराबाद और ओखला जैसे स्थानों पर अधिक पाई गई. इससे पता चलता है कि इन स्थानों पर जैविक अपशिष्ट की उपस्थिति अधिक है. कुछ स्थान जैसे आईटीआई, निजामुद्दीन और असगरपुर में बीओडी का स्तर 30 से 56 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाया गया है, जबकि मानक सीमा केवल 3 मिलीग्राम प्रति लीटर है. यमुना नदी में फॉस्फेट स्तर में गिरावट से कम होगी झाग (ETV BHARAT) यमुना में झाग की वजह :यमुना में झाग का एक प्रमुख कारण नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषकों और सीवेज का उच्च स्तर होता है, जिसमें फॉस्फेट भी शामिल है. मई में फॉस्फेट (Phosphate) के स्तर में सुधार आया है. हालांकि कुछ जगहों पर बीओडी के स्तर में भी सुधार आया है, लेकिन यह बहुत मामूली है. इसके बावजूद अब भी आठ में से छह पॉइंट पर यमुना के पानी में ऑक्सिजन नहीं पाई गई. यहां ऑक्सिजन की मात्रा शून्य रही .फॉस्फेट, जो अक्सर डिटर्जेंट में पाया जाता है, नदी में प्रवेश करने पर पानी के सतही तनाव को कम कर देता है, जिससे झाग बनता है. मई में सामान्य से कहीं अधिक बारिश होने की वजह से हुआ सुधार (ETV BHARAT) मई में सामान्य से कहीं अधिक बारिश होने का असर : अधिकारी के अनुसार, मई में सामान्य से कहीं अधिक बारिश हुई है. मॉनसून की तैयारियों के तहत नालों को साफ करने का काम भी काफी तेजी से हुआ है. ऐसे में अब अगली रिपोर्ट से यमुना के स्तर में और अधिक सुधार आने की संभावना है.मॉनसून के तीन से चार महीने में यमुना का स्तर दिल्ली में काफी सुधर जाता है. यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन का स्तर भी चिंताजनक : कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति भी खतरनाक स्तर पर पाई गई है. निजामुद्दीन क्षेत्र में इसका स्तर 79,000 प्रति 100 मिलीलीटर पाया गया है, जबकि मानक सीमा 2500 एमपीएन/100 एमएल है. यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन का स्तर भी चिंता का विषय है. असगरपुर, ओखला व अमर कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में इसका स्तर 2.36 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए. निरंतर निगरानी और सुधारात्मक कदम जरूरी : डीपीसीसी के बोर्ड मेंबर और पर्यावरणविद डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का मानना है कि सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का बहाव यमुना में लगातार बना हुआ है, जिससे यमुना नदी की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है. हालांकि फॉस्फेट और अमोनिकल नाइट्रोजन के स्तर में थोड़ी गिरावट यह संकेत देती है कि सरकार के प्रयासों का आंशिक असर हो रहा है. आगे भी निरंतर निगरानी और सुधारात्मक कदम जरूरी हैं. तभी यमुना नदी की हालत में सुधार होगा. ये भी पढ़ें : दिल्ली के स्कूलों में चलेगा 'मां यमुना स्वच्छता अभियान', मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी दिल्ली में यमुना नदी की सेहत अब भी नाजुक, हल्का सुधार लेकिन प्रदूषण बरकरार

