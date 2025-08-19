नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर लिया है. लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ का पानी राजधानी के निचले इलाकों में घुसने लगा है. यमुना बाजार क्षेत्र इसका पहला उहादरण है, जहां पानी घरों और गलियों तक पहुंच गया है, जिससे स्थानीय लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है.

प्रशासन ने लोगों को यमुना के किनारे जाने से मना किया है. साथ ही साथ निचले इलाकों को भी खाली कराया जा सकता है.

सीएम रेखा गुप्ता ने लिया जाएजा

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज ने यमुना नदी के उफान से प्रभावित निचले इलाकों में हालात का जायजा लिया. वहां मौजूद लोगों से बातचीत की.

हथिनीकुंड बैराज के खुले सभी गेट

बता दें कि हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में पानी के दबाव के चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए. यहां से 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. जिससे दिल्ली में यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा है.

दिल्ली में पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख बिंदु के रूप में काम करता है. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी एजेंसियों को एहतियाती कदम उठाने को कह दिया गया है. केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने बताया, जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है. बैराजों से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं. वहीं ऊपरी इलाकों से छोड़े गए कम पानी से भी जलस्तर बढ़ रहा है.

लोगों को हटने की अपील: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके प्रभावित होते हैं. यमुना से सटे कुछ क्षेत्र हैं जो नदी के किनारों के करीब बसे हुए हैं, वहां से एहतियातन लोगों को हटने की अपील पहले की जा चुकी है. जब हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और दिल्ली में लगातार बारिश होती है, तो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है, जिससे इन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. फिलहाल हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है.



2023 में भी आई थी बाढ़: वर्ष 2023 की बाढ़ में, दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिससे कई नए क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे. इनमें दिल्ली सचिवालय और सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाके भी शामिल थे. उस दौरान सियासी टकराव भी खूब देखने को मिला था. जहां एक तरफ दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में आई बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, वहीं तब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उनपर पलटवार कर कहा था कि केजरीवाल हर चीज के लिए हरियाणा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं. उस वर्ष यमुना नदी में 3 नाबालिग लड़कों के डूबने की भी घटना सामने आई थी.