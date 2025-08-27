नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरनाक स्तर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. केंद्रीय जल आयोग से मंगलवार देर शाम मिली जानकारी अनुसार 26 अगस्त को पुराना रेल पुल (ओल्ड रेलवे ब्रिज) पर जलस्तर 204.56 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि बुधवार 27 अगस्त रात 8 बजे तक इसके बढ़कर 205.36 मीटर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. यह स्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर जाएगा.

दिल्ली में बाढ़ चेतावनी स्तर 204.50 मीटर तय है. इसके ऊपर पानी पहुंचते ही निचले इलाकों में खतरा बढ़ जाता है. वहीं, सबसे ऊंचा जलस्तर 13 जुलाई 1923 को 208.66 मीटर दर्ज किया गया था. इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की तुलना में मौजूदा स्तर भले कम हो, लेकिन खतरे के निशान को पार करना स्थिति को गंभीर बना देता है.

बाढ़ की चेतावनी में कहा गया है, 'चूँकि (ओल्ड रेलवे ब्रिज) का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और 205.36 मीटर तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है. नदी के तटबंधों के भीतर रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जाएगी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।"

केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने कहा, "जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वज़ीराबाद और हथिनीकुंड बैराजों से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की भारी मात्रा है. जलस्तर में और वृद्धि का अनुमान है''

बाढ़ की चेतावनी जारी (SOURCE: ETV BHARAT)

फ्लड कंट्रोल विभाग ने सभी सेक्टर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. यमुना के किनारों और तटबंधों पर बसी झुग्गी बस्तियों व घरों में रहने वालों को चेतावनी जारी करने के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस बल और बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीमें दाएं और बाएं तटबंधों पर लगातार गश्त कर रही हैं ताकि किसी भी संवेदनशील बिंदु पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने साफ किया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों को अफवाहों से बचने की अपील की गई है. हालात के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव अभियान भी शुरू किया जाएगा.

