हरियाणा में कोरोना का 5वां केस : यमुनानगर की महिला कोविड पॉजिटिव, लिए जा रहे परिजनों के भी सैंपल - COVID IN YAMUNANAGAR

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 23, 2025 at 4:58 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 5:22 PM IST 2 Min Read

यमुनानगर/गुरुग्राम: एक बार फिर डरा देने वाली महामारी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. देशभर में फिर से कोरोना के मरीजों में वृद्धि होने लगी है. हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद के अब यमुनानगर में कोराना के नए वैरिएंट ने दस्तक दी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. गुरुग्राम में तीन और फरीदाबाद में एक मरीज मिले हैं. मोहाली के अस्पताल में पाई गई पॉजिटिव : यमुनानगर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि "पीड़ित महिला राधा स्वामी सत्संग में मोहाली गई थी. उसके बाद उसे तकलीफ हुई तो वह वहीं से मोहाली अस्पताल में भर्ती हो गई. जहां उसके सैंपल लिए गए, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव आई है. महिला को हालांकि सांस की बीमारी है, उनके संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं". महिला के सम्पर्क में आए लोग होंगे आइसोलेट : सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना में बचाव के लिए जो जो भी हिदायतें थी, वह सब हिदायतें फिर से इस मामले में भी लागू होगी. जो भी लोग महिला के संपर्क में आए हैं, उन्हें 15 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा और उनके सैंपल लिए जाएंगे. हरियाणा में कोरोना का 5वां केस (ETV Bharat)

