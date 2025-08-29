यमुनानगर: यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बरसात के कारण नदी एक बार फिर उफान पर है. सुबह से ही यमुना का जलस्तर 50 हजार क्यूसेक के पार बना हुआ है. शनिवार शाम 5 बजे हथिनीकुंड बैराज पर 90,926 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया. यह आंकड़ा दिल्ली के लिए बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि राजधानी पहले से ही बाढ़ जैसे हालात से जूझ रही है.

बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति

बैराज से भले ही अभी आधिकारिक रूप से फ्लड घोषित नहीं किया गया हो, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार केवल 9,000 क्यूसेक और पानी बढ़ने पर मिनी फ्लड की घोषणा करनी पड़ती. इस स्थिति में सायरन बजाकर निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया जाता. सिंचाई विभाग के गेज रीडर शेर सिंह ने बताया "शाम 7 बजे तक जलस्तर कुछ घटकर 84,160 क्यूसेक पर पहुंच गया. हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात बनी रही तो बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं."

यमुना में उफान (Etv Bharat)

65 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी

उन्होंने कहा कि "बैराज से छोड़ा गया यह पानी लगभग 65 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा. ऐसे में राजधानी में खतरा और बढ़ सकता है. जलस्तर में उतार-चढ़ाव का क्रम लगातार जारी है और इस पर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है." वहीं प्रशासन ने तीन दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया है. इससे साफ है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं. हालांकि अभी पानी घटने का क्रम जारी है, लेकिन यदि बारिश तेज हुई तो यमुना का उफान फिर से चिंता का कारण बनेगा.

हथिनीकुंड बैराज के शेर सिंह (Etv Bharat)

इसे भी पढ़ें- यमुनानगर की सोम नदी का रौद्र रूप, 24 हजार क्यूसेक पानी आने से दर्जनों गांव जलमग्न, फसलों को व्यापक नुकसान